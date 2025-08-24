kényszersorozásUkrajnaTCK

Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen + videó

Luckban civilek akadályozták meg, hogy az ukrán hadsereg toborzói elvigyenek magukkal egy fiatalt. A lakosok fellépéséről videó is készült, az eset jól mutatja, hogy a társadalmi ellenállás egyre látványosabb formát ölt a kényszersorozás miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 11:50
Zelenszkij katonákkal
Zelenszkij katonákkal Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Luckban helyiek léptek közbe, amikor a katonai toborzóközpont munkatársai egy fiút próbáltak elhurcolni. Az eset ismét rámutat a kényszersorozás okozta társadalmi feszültségre Ukrajnában, írja az Origo.

Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen
Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen (Fotó: Ukrainian Presidential Press Ser)

Egy fiatal megúszta a kényszersorozást

A videón jól látszik, hogy mennyire elegük van az embereknek a toborzók brutalitásából. 

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak + videó.

Borítókép: Zelenszkij katonákkal (Fotó: AFP)

Munkába indult, kis híján a frontra került egy férfi Ukrajnában + videó

