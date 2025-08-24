Luckban helyiek léptek közbe, amikor a katonai toborzóközpont munkatársai egy fiút próbáltak elhurcolni. Az eset ismét rámutat a kényszersorozás okozta társadalmi feszültségre Ukrajnában, írja az Origo.
Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen + videó
Luckban civilek akadályozták meg, hogy az ukrán hadsereg toborzói elvigyenek magukkal egy fiatalt. A lakosok fellépéséről videó is készült, az eset jól mutatja, hogy a társadalmi ellenállás egyre látványosabb formát ölt a kényszersorozás miatt.
Egy fiatal megúszta a kényszersorozást
A videón jól látszik, hogy mennyire elegük van az embereknek a toborzók brutalitásából.
Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak + videó.
Borítókép: Zelenszkij katonákkal (Fotó: AFP)
