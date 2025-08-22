Kényszersorozás: újabb brutális támadás, ezúttal egy fiatal nőre támadtak Odesszában + videó

Odesszában újabb megdöbbentő jelenetet rögzítettek: egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és el akarta venni a telefonját, amellyel a lány a történteket videózta. A felvétel gyorsan terjed, és újra ráirányítja a figyelmet az ukrán kényszersorozások körüli botrányokra – számol be róla az Origó.

A kényszersorozás miatt egyre gyakrabban fordul elő erőszak az utcákon (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

Mint írták, az eset jól mutatja, hogy a sorozások körüli feszültségek egyre durvábbak, és már az utcán is nyílt erőszakban csapódnak le. Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek napvilágra hasonló támadások, amelyek a brutális módszerek és a civilekkel szembeni erőszak miatt váltanak ki felháborodást.

Mutatjuk a felvételt:

Borítókép: Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd (Fotó: The 93rd Kholodnyi Yar Separat/Iryna Rybakova)

