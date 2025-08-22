Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Kényszersorozás: újabb brutális támadás, ezúttal egy fiatal nőre támadtak Odesszában + videó

Egy friss felvételen jól látszik, amint egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre Odesszában, és ki akarta kapni a kezéből a telefont. Az eset újabb példája annak, hogy a kényszersorozás körüli feszültségek Ukrajnában sorozatos támadásokhoz vezetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 22. 10:31
Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat
Odesszában újabb megdöbbentő jelenetet rögzítettek: egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és el akarta venni a telefonját, amellyel a lány a történteket videózta. A felvétel gyorsan terjed, és újra ráirányítja a figyelmet az ukrán kényszersorozások körüli botrányokra – számol be róla az Origó.

A kényszersorozás miatt egyre gyakrabban fordul elő erőszak az utcákon (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

Mint írták, az eset jól mutatja, hogy a sorozások körüli feszültségek egyre durvábbak, és már az utcán is nyílt erőszakban csapódnak le. Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek napvilágra hasonló támadások, amelyek a brutális módszerek és a civilekkel szembeni erőszak miatt váltanak ki felháborodást.

Borítókép: Az ukrán hadsereg súlyos gondokkal küzd (Fotó: The 93rd Kholodnyi Yar Separat/Iryna Rybakova)
 

