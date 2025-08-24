Odesszakényszersorozásorosz-ukrán háború

Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak + videó

Az ukrán hadsereg komoly nehézségekbe ütközik az utánpótlás biztosításában, emiatt folyamatos a kényszersorozás. Odesszában Zelenszkij emberei kisbuszokkal szálltak ki egy parkolónál, hogy egy parkolóőrt személyesen szólítsanak fel a katonai szolgálatra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 9:39
Az ukrán hadsereg kényszersorozással pótolja a gyalogságot
Az ukrán hadsereg kényszersorozással pótolja a gyalogságot Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az ukrán hadsereg komoly problémákkal szembesül az utánpótlás terén. A kényszersorozások és az azzal járó erőszak egyre nagyobb társadalmi ellenállást vált ki, miközben sok hadköteles igyekszik elkerülni a katonai szolgálatot, gyakran szökéssel. A hiányos felkészítést kapó katonák túlélési esélyei minimálisak, ez pedig hozzájárul a Zelenszkij hadseregében tapasztalható magas szökési arányhoz, írja az Origo.

Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak
Zelenszkij emberei Odesszában akcióztak (Fotó: AFP)

Zelenszkij emberrablói ellepték Odesszát

Az ukrán hadsereg utánpótlási gondjai miatt egyre több a kényszersorozás. Odesszában egy parkolóőr került célkeresztbe, akinek a toborzóközpont emberei személyesen adták át a behívót.


Korábban arról is beszámoltunk, hogy az orosz–ukrán háború nemcsak a csatatéren, hanem az információs térben is folyik.

Borítókép: Az ukrán hadsereg kényszersorozással pótolja a gyalogságot (Fotó: AFP)

