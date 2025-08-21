Az orosz–ukrán háború nem csak a csatatéren folyik

Nem sokszorosa az oroszok vesztesége az ukránnak – ami egy nyugati és ukrán PR-elem –, de szintén nem milliós az ukrán veszteség sem, mert az meg egy orosz PR-elem

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy határozott véleménye szerint az ukrán halottaknak a száma, még a súlyos sebesültekkel együtt sem éri el az egymilliót.

Borítókép: Információs háború is zajlik az orosz és ukrán fél között (Fotó: AFP)