Az orosz–ukrán háború nem csak a csatatéren folyik

A Kremlhez kötődő források szerint orosz hekkerek megszereztek egy ukrán katonai adatbázist, ami szerint 1,7 millió ukrán katona esett vagy tűnt el a háború kirobbanása óta. Demkó Attila szerint ezek az adatok az információs háború részei és nem tekinthetők hitelesnek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője szerint az orosz–ukrán háború során elszenvedett ukrán veszteségek jóval alacsonyabbak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 12:38
Információs háború is zajlik az orosz és ukrán fél között
Információs háború is zajlik az orosz és ukrán fél között Fotó: OLENA ZNAK Forrás: ANADOLU AGENCY
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a Kremlhez kötődő források azt állítják, hogy orosz hekkerek feltörték az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari adatbázisát és megszerezték az adatokat arról, hogy már összesen 1,7 millió ukrán katona esett el vagy tűnt el az orosz–ukrán háború kezdete óta. Demkó Attila lapunknak elmondta, hogy egy információs háború zajlik, és a háborúban álló felek sokszorosára nagyítják fel a másik fél veszteségeit.

Az orosz–ukrán háború nem csak a csatatéren folyik
Az orosz–ukrán háború három és fél éve zajlik, és pontosan nem tudni hány áldozatot követelt eddig
(Fotó: MICHAEL SORROW / ANADOLU)

Az orosz–ukrán háború az információs térben is zajlik

Sem az ukránok által az oroszokról mondott egymilliós adat, sem az ilyen kiszivárogtatások nem tekinthetőek komolynak

– mondta, majd azzal folytatta, hogy ez is az információs háború része és ennek mentén kell kezelni az adatokat. A szakértő álláspontja szerint az ukrán és az orosz veszteségek között nincsen jelentős különbség: 200-250 ezer fő lehet az ukrán halottak és eltűntek száma, és körülbelül 400 ezer ukrán katona sebesülhetett meg a harcokban.  

Nem sokszorosa az oroszok vesztesége az ukránnak – ami egy nyugati és ukrán PR-elem –, de szintén nem milliós az ukrán veszteség sem, mert az meg egy orosz PR-elem

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy határozott véleménye szerint az ukrán halottaknak a száma, még a súlyos sebesültekkel együtt sem éri el az egymilliót.

Borítókép: Információs háború is zajlik az orosz és ukrán fél között (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

