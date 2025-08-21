Rendkívüli

Kárpátalját támadták az oroszok

Augusztus 21-én hajnalban Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna-szerte, amelynek célpontjai ezúttal a frontvonalaktól távoli nyugati városok voltak. Rivnében, Lvivben, Luckban és Munkácson is robbanások hallatszottak, miközben az ukrán légvédelem folyamatosan dolgozott a támadó orosz drónok és rakéták elhárításán. Az akció alig hat nappal azután történt, hogy Moszkva vezetői béketárgyalásokba kezdtek Washingtonnal.

Az Ukrajna elleni orosz invázió közepette Kijevben 2025. augusztus 21-én Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
Újabb légitámadási hullám sújtotta Ukrajnát augusztus 21-én hajnalban: az orosz hadsereg egyszerre indított rakétákat és iráni gyártmányú Shahed drónokat az ország különböző térségei ellen. A leghevesebb robbanásokat a nyugati megyékből jelentették, köztük Rivnéből, Lvivből, Ternopilból, Hmelnickijből, valamint a kárpátaljai Munkácsról – írja a The Kyiv Independent.

orosz
Az orosz légitámadások idején Kijevben 2025. augusztus 21-én Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Az ukrán légvédelem beszámolói szerint az éjjeli órákban orosz MiG–31-es vadászgépek szálltak fel, amelyek képesek a Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták indítására is. Rivne megyében három nagyobb detonációt észleltek, míg Kijevben az éjszaka folyamán folyamatosan dolgoztak a légvédelmi egységek a támadó drónok megsemmisítésén.

Lviv megye kormányzója, Makszim Kozickij közölte, hogy a Zolocsivi járás felett is ellenséges drónt észleltek, és a légvédelem ott is működésbe lépett. Hajnalra további robbanások hallatszottak Lvivben, valamint a nyugat-ukrajnai Luckban és Munkácson is. 

Munkácson egy kereskedelmi telephelyet ért találat, és a mentőegységek a helyszínre érkeztek – jelentették a helyi hatóságok .

A Munkácsi Városi Tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon az orosz rakétatámadás miatt.

Az orosz támadások különösen nagy visszhangot keltenek, mivel mindössze néhány nappal azután következtek be, hogy Moszkva vezetői tárgyalásokat kezdtek Washingtonnal a békefolyamatról.

Az orosz források szerint az orosz hadsereg újabb előrenyomulást ért el a Donyecki és a Dnyipropetrovszki területen. A beszámolók alapján az orosz erők elfoglalták Szuheckoje és Pankovka falvakat a Pokrovszk irányában, valamint Novogeorgijevkát Dnyipropetrovszk megyében.

A haditudósítók szerint az orosz hadsereg nem rohamokkal próbálja bevenni a stratégiai fontosságú városokat, hanem elsősorban az ukrán logisztikai útvonalak és infrastruktúra megsemmisítésére összpontosít. Slavianszk környékén például Iszkander-rakétával érték az ukrán 3. rohamezred egyik ideiglenes állomáshelyét.

A jelentés kitér arra is, hogy az ukrán hadvezetés erőket csoportosít át a kurszki határvidékre, de egyelőre nem indított offenzívát. A Life.ru által idézett források szerint az ukrán légierő – köztük F–16-os vadászgépek – egyre aktívabban tevékenykednek több frontszakaszon is. 

Eközben az orosz Killnet hackercsoport azt állítja, hogy hozzáfért az ukrán hadsereg veszteséglistáihoz, amelyek szerint a háború kezdete óta több mint 1,7 millió ukrán katona esett ki a harcokból, ezt Zelenszkijék cáfolni próbálták. 

A kiszivárgott anyagban állítólag az ukrán különleges erők és a katonai hírszerzés vezetőinek adatai, valamint a Nyugatról érkezett szállítmányok listái is szerepelnek.

Borítókép: Az Ukrajna elleni orosz invázió közepette Kijevben 2025. augusztus 21-én (Fotó: AFP)

