Kárpátalját támadták az oroszok

Újabb légitámadási hullám sújtotta Ukrajnát augusztus 21-én hajnalban: az orosz hadsereg egyszerre indított rakétákat és iráni gyártmányú Shahed drónokat az ország különböző térségei ellen. A leghevesebb robbanásokat a nyugati megyékből jelentették, köztük Rivnéből, Lvivből, Ternopilból, Hmelnickijből, valamint a kárpátaljai Munkácsról – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz légitámadások idején Kijevben 2025. augusztus 21-én Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Az ukrán légvédelem beszámolói szerint az éjjeli órákban orosz MiG–31-es vadászgépek szálltak fel, amelyek képesek a Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták indítására is. Rivne megyében három nagyobb detonációt észleltek, míg Kijevben az éjszaka folyamán folyamatosan dolgoztak a légvédelmi egységek a támadó drónok megsemmisítésén.

Lviv megye kormányzója, Makszim Kozickij közölte, hogy a Zolocsivi járás felett is ellenséges drónt észleltek, és a légvédelem ott is működésbe lépett. Hajnalra további robbanások hallatszottak Lvivben, valamint a nyugat-ukrajnai Luckban és Munkácson is.

Munkácson egy kereskedelmi telephelyet ért találat, és a mentőegységek a helyszínre érkeztek – jelentették a helyi hatóságok .

A Munkácsi Városi Tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon az orosz rakétatámadás miatt.

Az orosz támadások különösen nagy visszhangot keltenek, mivel mindössze néhány nappal azután következtek be, hogy Moszkva vezetői tárgyalásokat kezdtek Washingtonnal a békefolyamatról.

Hundreds of giant kamikaze drones, hypersonic Kinzhal missiles, cruise and ballistic missiles — all of this is attacking and bombing Ukrainian cities throughout the night. Ukrainian cities are engulfed in flames. This is the kind of “peace deal” that Trump achieved. pic.twitter.com/aNwV9BjOHv — Alexandre 🇺🇦 (@Toriadus) August 21, 2025