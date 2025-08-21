Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

orosz-ukrán háborúVanceTrump

J. D. Vance tisztázta, hogy mi lesz Európa szerepe Ukrajna kapcsán

Az amerikai alelnök szerdán kijelentette, hogy az európai országoknak kell viselniük az Ukrajna biztonsági garanciáinak költségeinek „oroszlánrészét". Ukrajna egyik fő prioritása a biztonsági garanciák megszerzése az orosz agresszióval szemben.

Kozma Zoltán
2025. 08. 21. 6:18
J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)
Donald Trump elnök korábban elmondta, hogy nem küldene amerikai csapatokat a térségbe, de légitámogatást biztosítana. Az európai országok már létrehoztak egy „hajlandóak koalícióját", amely elkötelezné magát Ukrajna biztonságának garantálása mellett. Európának kell viselnie az ukrán biztonság oroszlánrészét. Ezt mondta egy interjúban J. D. Vance.

Európa fizetheti Ukrajna háborúját (Fotó: AFP)
Ukrajna háborúját Európa fizetheti

Mivel Trump kritikusan nyilatkozott az Ukrajnának nyújtott több milliárd dolláros amerikai katonai segélyről, a Fehér Ház közölte, hogy Washington nem folytatja a „biankó csekk" politikát Kijev védelmének finanszírozására.

Nem hiszem, hogy nekünk kellene viselnünk a terhet... Az elnök határozottan elvárja, hogy Európa játssza a vezető szerepet ebben

 – nyilatkozta Vance a Fox News The Ingraham Angle műsorában.

Hozzátette: 

Bármilyen formát is ölt ez, az európaiaknak kell viselniük a teher oroszlánrészét. Ez az ő kontinensük, az ő biztonságuk, és az elnök nagyon világosan fogalmazott – nekik kell felnőniük a feladathoz.

Vance szerint Oroszország ukrán területeket akar, „amelyek nagy részét már elfoglalták, de egy részét még nem." Oroszország jelenleg Ukrajna mintegy ötödét tartja megszállva, és Trump korábban kijelentette, hogy a „területcserék" és a határok módosítása kulcsfontosságú lesz bármilyen megállapodáshoz.

Ukrajna ellenzi bármely terület átengedését, és Volodimir Zelenszkij elnök szerint ez az álláspont az ország alkotmányában is rögzítve van. Jelenleg azonban Kijevnek nincs meg a katonai képessége az összes orosz kézen lévő terület visszafoglalására, és korlátozott diplomáciai mozgástere van az orosz csapatok rövid távú kivonásának kikényszerítésére.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

