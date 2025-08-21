J. D. Vance tisztázta, hogy mi lesz Európa szerepe Ukrajna kapcsán

Donald Trump elnök korábban elmondta, hogy nem küldene amerikai csapatokat a térségbe, de légitámogatást biztosítana. Az európai országok már létrehoztak egy „hajlandóak koalícióját", amely elkötelezné magát Ukrajna biztonságának garantálása mellett. Európának kell viselnie az ukrán biztonság oroszlánrészét. Ezt mondta egy interjúban J. D. Vance.

Európa fizetheti Ukrajna háborúját (Fotó: AFP)

Ukrajna háborúját Európa fizetheti

Mivel Trump kritikusan nyilatkozott az Ukrajnának nyújtott több milliárd dolláros amerikai katonai segélyről, a Fehér Ház közölte, hogy Washington nem folytatja a „biankó csekk" politikát Kijev védelmének finanszírozására.

Nem hiszem, hogy nekünk kellene viselnünk a terhet... Az elnök határozottan elvárja, hogy Európa játssza a vezető szerepet ebben

– nyilatkozta Vance a Fox News The Ingraham Angle műsorában.

Hozzátette: