Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

OroszországEurópai UnióUkrajnaEurópai Bizottságháborútagország

Szijjártó Péter: Az Európai Bizottság hallgat, ez beszédes

Szijjártó Péter legújabb videójában arról beszél, hogy az Európai Bizottság januári ígéretével szemben most hallgat, noha az EU-n kívülről támadás érte Magyarország energiabiztonságát. Brüsszel és Ursula von der Leyen – mint mondta – Ukrajna érdekeit képviselik a tagországoké helyett, és szerinte Kijev támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen, ami a szuverenitás megsértése.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 20:05
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Európai Bizottság januárban tett egy nyilatkozatot írásban, amely szerint kiállnak a tagországok mellett abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül támadás éri az európai uniós tagországok energiabiztonságát. Most ez történt. Az Európai Bizottság viszont hallgat, és ez a hallgatás mindennél beszédesebb – kezdte videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

Az Európai Bizottság, Brüsszel, Von der Leyen asszony Ukrajna érdekeit, és nem az Európai Unió, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit képviseli. Ez látszik akkor, amikor az Európai Uniót belerángatják egy háborúba Ukrajna miatt vagy látszik akkor, amikor a következő hétéves költségvetési időszakra nem az Európai Unió, hanem gyakorlatilag Ukrajna költségvetését állították össze.

– Ukrajna támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen. Ez elfogadhatatlan – tette hozzá a külügyminiszter.

– Ha valaki az energiabiztonságunkat támadja, az igazából a szuverenitásunkat támadja. 

Ezért 

határozottan felszólítjuk Ukrajnát arra, hogy fejezze be Magyarország energiabiztonságának kockáztatását. Ukrajna és Oroszország háborúja nem a mi háborúnk, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni.

Felszólítjuk az ukránokat, hogy ne rángassanak minket bele ebbe a háborúba, és nem akarjuk, hogy a magyar emberek még magasabb árat fizessenek egy olyan háborúért, amihez az égegyadta világon semmi közünk nincsen – zárta. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook / Szijjártó Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Orvosi Kamara

Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu