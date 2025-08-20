Nagy a baj, halálos sebességgel érkezik a vihar + videó

A hurrikán pályája várhatóan a nyílt óceán felett marad, a vihar kiterjedt szélmezeje azonban a teljes keleti parton veszélyes körülményeket okoz. A trópusi vihar erejű szelek a vihar középpontjától messze is kiterjednek, ami több államban partzárásokat és fürdési tilalmakat hozott – derül ki a CBS cikkéből.
Észak-Karolina partvidékén trópusivihar- és vihardagály-riasztás van érvényben; az időjárási szolgálat szerint az áradás szerda estétől csütörtökig tetőzik, a Külső-Partok (Outer Banks) több útszakasza – köztük az NC–12 – napokra járhatatlanná válhat.
Dare és Hyde megyében – Hatteras és Ocracoke szigetén – kötelező evakuálást rendeltek el. Az állam kormányzója, Josh Stein kedden szükségállapotot hirdetett, és felszólította a lakosokat és a turistákat az utasítások betartására.