Nagy a baj, halálos sebességgel érkezik a vihar + videó

A hurrikán pályája várhatóan a nyílt óceán felett marad, a vihar kiterjedt szélmezeje azonban a teljes keleti parton veszélyes körülményeket okoz. A trópusi vihar erejű szelek a vihar középpontjától messze is kiterjednek, ami több államban partzárásokat és fürdési tilalmakat hozott – derül ki a CBS cikkéből.

Az Erin, az idei első atlanti hurrikán jelenleg 2-es kategóriájú vihar Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Észak-Karolina partvidékén trópusivihar- és vihardagály-riasztás van érvényben; az időjárási szolgálat szerint az áradás szerda estétől csütörtökig tetőzik, a Külső-Partok (Outer Banks) több útszakasza – köztük az NC–12 – napokra járhatatlanná válhat.

Powerful waves from Hurricane Erin hit beachside homes and flooded streets along North Carolina’s Outer Banks on Tuesday. pic.twitter.com/K5ZZ3K7Ayw — AccuWeather (@accuweather) August 20, 2025

Dare és Hyde megyében – Hatteras és Ocracoke szigetén – kötelező evakuálást rendeltek el. Az állam kormányzója, Josh Stein kedden szükségállapotot hirdetett, és felszólította a lakosokat és a turistákat az utasítások betartására.