Nagy a baj, halálos sebességgel érkezik a vihar + videó

Az Erin, az idei első atlanti hurrikán jelenleg 2-es kategóriájú vihar. A karolinai partok és Bermuda között halad, miközben az Országos Hurrikánközpont az USA keleti partvidékére életveszélyes hullámzást, parti elöntéseket és erős szelet jelez. Észak-Karolina kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett, és figyelmeztetett: akire evakuálási parancs vonatkozik, „azonnal cselekedjen”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 19:58
Coney Island, Az Erin hurrikán miatt tilos úszni az óceánban Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A hurrikán pályája várhatóan a nyílt óceán felett marad, a vihar kiterjedt szélmezeje azonban a teljes keleti parton veszélyes körülményeket okoz. A trópusi vihar erejű szelek a vihar középpontjától messze is kiterjednek, ami több államban partzárásokat és fürdési tilalmakat hozott – derül ki a CBS cikkéből.

hurrikán
Az Erin, az idei első atlanti hurrikán jelenleg 2-es kategóriájú vihar Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Észak-Karolina partvidékén trópusivihar- és vihardagály-riasztás van érvényben; az időjárási szolgálat szerint az áradás szerda estétől csütörtökig tetőzik, a Külső-Partok (Outer Banks) több útszakasza – köztük az NC–12 – napokra járhatatlanná válhat.

Dare és Hyde megyében – Hatteras és Ocracoke szigetén – kötelező evakuálást rendeltek el. Az állam kormányzója, Josh Stein kedden szükségállapotot hirdetett, és felszólította a lakosokat és a turistákat az utasítások betartására. 

A szakértők 10–20 láb (3–6 méter) magas hullámokra és életveszélyes, visszafelé húzó áramlatokra figyelmeztetnek a hét nagy részében, a hullámzás csütörtökön lehet a legerősebb. A part menti erózió és dűnesérülés „kiterjedt” lehet.

Az Erin a hétvégén rövid időre 5-ös kategóriájúvá erősödött, majd 2-esre gyengült; a meteorológusok szerint a hét második felében is hurrikán erősségű maradhat, miközben Kanada atlanti partvidéke alatt halad el. 

Nem biztonságos az óceánban tartózkodni

 – figyelmeztetett a hurrikánszolgálat és az állami szervek.

Borítókép: Coney Island, az Erin hurrikán miatt tilos úszni az óceánban (Fotó: AFP)

