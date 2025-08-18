Életveszélyes hullámokat hozhat az Erin hurrikán

Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

A Nemzeti Hurrikánközpont figyelmeztetése szerint a 2025-ös hurrikánszezon első nagy vihara, az Erin az Atlanti-óceánon tombol, és életveszélyes hullámokat, valamint áramlatokat hozhat az amerikai keleti part mentén. Bár közvetlenül nem valószínű, hogy eléri a szárazföldet, a hurrikán ereje miatt súlyos következményekkel kell számolni.

2025. 08. 18.
Az Erin hurrikán 3-as kategóriájú viharként átvonult a térségen, Arecibóban, Puerto Ricóban 2025. augusztus 17-én Fotó: RICARDO ARDUENGO Forrás: AFP
Az Erin hurrikán vasárnap este újra megerősödött, és elérte a 4-es kategóriát, miután szombaton rövid időre a legmagasabb, 5-ös fokozatba is sorolták. A vihar hétfő hajnalban 210 km/h-s maximális széllökésekkel haladt az Atlanti-óceánon, körülbelül 170 kilométerre Grand Turktól és mintegy 1470 kilométerre Észak-Karolina partjaitól – írja a CBS News.

Erin
2025. augusztus 18.: „Erin hurrikán” címmel készült infografika Ankarában (Fotó: YASIN DEMIRCI / ANADOLU)

A meteorológusok szerint a következő napokban is rendkívül erős marad a ciklon. A Nemzeti Hurrikánközpont közlése szerint: 

Erin a következő napokban Bermuda és az Egyesült Államok keleti partjai között halad el, miközben veszélyes méretű és erejű hurrikán marad.

A viharrendszer kiterjedése is aggasztó: a hurrikánerejű szelek mintegy 130 kilométerre, míg a trópusi vihar erejű szélzóna több mint 350 kilométerre terjed ki a középponttól. Az előrejelzések szerint a heves széllökések és az áradások akár az észak-karolinai Outer Banks térségében is károkat okozhatnak, a fő közlekedési útvonalak elmosásával fenyegetve.

A Turks- és Caicos-szigeteken, valamint a Bahamák délkeleti részén trópusi viharriadót adtak ki, a központi térségben pedig figyelmeztetést rendeltek el. Az északnyugati Bahamák, Bermuda és az amerikai keleti partvidék lakóinak szintén fokozottan figyelemmel kell kísérniük a fejleményeket.

A hurrikán útját egy magas nyomású rendszer tereli észak felé, miközben egy hidegfront is segít távol tartani az amerikai partoktól – közölték szakértők. Ez azonban nem csökkenti annak veszélyét, hogy a part mentén életveszélyes hullámzás és áramlatok alakuljanak ki.

Az Erin már az ötödik elnevezett vihar a 2025-ös atlanti hurrikánszezonban, amely júniusban indult, és novemberig tart. Eddig egyetlen trópusi vihar, a Chantal érte el az Egyesült Államokat, amely júliusban halálos áradásokat okozott Észak-Karolinában.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) előrejelzése szerint idén átlag feletti hurrikántevékenység várható: 13–18 elnevezett viharral, ezek közül 5–9 hurrikánná erősödhet, 2–5 pedig a legsúlyosabb, nagy hurrikán kategóriába kerülhet.

A hurrikánszezon csúcspontja a statisztikák szerint augusztus közepétől október közepéig tart, vagyis Erin vihara csupán a kezdetét jelezheti az előttünk álló, rendkívül aktív időszaknak.

Borítókép: Az Erin hurrikán 3-as kategóriájú viharként átvonult a térségen, Arecibóban, Puerto Ricóban 2025. augusztus 17-én (Fotó: AFP)

