ShahedVarsódrónügyészségorosz-ukrán háborúvizsgálatorosz

Orosz fegyver robbant egy NATO-tagállam területén

A varsói régióhoz közeli Osiny faluban fényvillanást és robajt észleltek a helyiek, majd a kukoricásban kiégett fémdarabokat találtak. A lublini ügyészség szerint nagy valószínűséggel katonai drón zuhant le, a lengyel külügy pedig úgy nyilatkozott: orosz Shahedről lehet szó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 18:22
Képünk illusztráció Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 24tv.ua szerint feltehetőleg egy orosz drón zuhant le és robbant fel Lengyelországban egy mezőn – írja az Origó.

orosz
Képünk illusztráció. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek azt mondta: az objektum egy orosz gyártmányú „Shahed” drón volt Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

A helyszínen talált roncsok elsődleges vizsgálata alapján Grzegorz Trusiewicz, a lublini ügyészség vezetője arról tájékoztatott, hogy az objektum nagy valószínűséggel katonai pilóta nélküli repülő volt. A külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek megerősítette: a jelek egy orosz Shahed drónra utalnak.

A PAP hírügynökség értesülése szerint a szerkezeten nem volt robbanófej, és csak kisebb mennyiségű robbanóanyagot tartalmazott. Az incidensnek nincs sérültje. A becsapódás helye az ukrán határtól mintegy 100, a belarusztól mintegy 90 kilométerre található.

Władysław Kosiniak–Kamysz védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: a mostani eset hasonlít a korábbiakra, amikor orosz drónok Litvániában és Romániában csapódtak be. Szerinte nem zárható ki provokatív orosz lépés sem, különösen az Egyesült Államokban zajló egyeztetések fényében.

A lengyel külügyminisztérium jelezte: hivatalos tiltakozást nyújt be a felelős fél ellen, és hangsúlyozta, hogy NATO-tagként Lengyelország elsődleges feladata saját területének védelme.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


 

add-square Orosz–ukrán háború

Ennyi embert küldött a halálba Zelenszkij, valami nem stimmel a számokkal

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Orvosi Kamara

Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu