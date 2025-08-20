Orosz fegyver robbant egy NATO-tagállam területén

A 24tv.ua szerint feltehetőleg egy orosz drón zuhant le és robbant fel Lengyelországban egy mezőn – írja az Origó.

Képünk illusztráció. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek azt mondta: az objektum egy orosz gyártmányú „Shahed” drón volt Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

A helyszínen talált roncsok elsődleges vizsgálata alapján Grzegorz Trusiewicz, a lublini ügyészség vezetője arról tájékoztatott, hogy az objektum nagy valószínűséggel katonai pilóta nélküli repülő volt. A külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek megerősítette: a jelek egy orosz Shahed drónra utalnak.

A PAP hírügynökség értesülése szerint a szerkezeten nem volt robbanófej, és csak kisebb mennyiségű robbanóanyagot tartalmazott. Az incidensnek nincs sérültje. A becsapódás helye az ukrán határtól mintegy 100, a belarusztól mintegy 90 kilométerre található.