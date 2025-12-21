Dárdai Pál már a nézőtérről csodát tett, az Újpest megint szenvedett a Kazincbarcika ellen

A látott játéknak egyáltalán nem, viszont az eredménynek abszolút örülhetett a lila-fehér tábor. Az Újpest ugyanis 2-1-re legyőzte hazai pályán a sereghajtó Kazincbarcikát az NB I idei utolsó, 18. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel július után ismét nyerni tudott hazai pályán. Ez a siker egyben azt is jelentette, hogy az újpestiek először tudtak az őszi szezonban egymás után két meccset nyerni, és ezzel a győzelemmel nemcsak eltávolodtak a kiesőzónától – nyolc pont az előnyük a már búcsúzó helyen álló Nyíregyháza előtt –, hanem feljöttek a tabella 8. helyére. Ugyanakkor a Kazincbarcika – mely hét forduló óta nem nyert mérkőzést a bajnokságban – helyzete lassan kilátástalanná válik, most úgy megy pihenni a borsodi csapat, hogy utolsó a tabellán, és hét pont a hátránya a még bennmaradó Diósgyőr mögött.

Így fogadták az Újpest szurkolói új sportigazgatójukat, Dárdai Pált. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az Újpest megmutatta leendő sportigazgatójának, hogy nem lesz egyszerű dolga a klubnál

A találkozón már ott volt a lila-fehérek nemrég szerződtetett új sportigazgatója, Dárdai Pál, aki a saját szemével láthatta, bizony sok dolga lesz, amíg a tulajdonosok elvárásának megfelelően olyan csapatot formál az Újpestből, hogy bajnokesélyes és a nemzetközi kupák valamelyikében főtáblás klub legyen. Mindenesetre ez a siker azt is jelentette, hogy az öt meccsre bizalmat kapó vezetőedző, Bodor Boldizsár pozitívan zárja idejét, miután háromszor nyert és kétszer kikapott a csapattal.

Az Újpest a sereghajtó Kazincbarcika ellen nagy lendülettel kezdett ugyan, és a 3. percben vezetést is szerezhetett volna, de Aljosa Matko közeli fejesét követően a labda a lécről a gólvonalra vágódott, majd Anthony Rasheed felszabadított.

A szünetig hátralévő időben miként a vendégek, úgy a hazaiak sem találták el a kaput, mert a kimaradt lehetőség után az újpestiek mintha rögvest bele is kényelmesedtek volna a mérkőzésbe. Csupán öt szögletük, illetve Gergényi Bence lövése és Damian Rasak emelése utalt némi fölényre.

Meschak még kiegyenlített, ám az emberhátrányba kerülő Kazincbarcika végül pont nélkül távozott Újpestről. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A második játékrészben rendre a kazincbarcikai tizenhatos környékén tartotta a labdát az Újpest, különösen Horváth Krisztofer futballozott veszélyesen, ami nemcsak egy büntetőterületen belüli műesésben mutatkozott meg, hanem a 63. percben elindított támadásban is, amelynek végén a hazaiak megszerezték a vezetést. A gólt az öt perce pályán lévő Milan Tucic szerezte. Sokáig azonban nem örülhetett a házigazda, mert a Kazincbarcika az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített, a nigériai Meshack Ubochioma lőtt a jobb alsó sarokba a 67. percben.