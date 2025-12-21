újpestkazincbarcikanb idárdai pálbajnokság

Dárdai Pál már a nézőtérről csodát tett, az Újpest megint szenvedett a Kazincbarcika ellen

Olyan történt meg a lila-fehér szurkolókkal vasárnap délután, ami eddig még egyszer sem a jelenleg zajló bajnokságban. Az Újpest a Kazincbarcikát legyőzve (2-1) ugyanis egymás után a második meccsét is megnyerte, ezzel a 8. helyen telel a téli szünetben. Dárdai Pál, az Újpest leendő sportigazgatója a lelátóról szenvedte végig a találkozót, és szembesülhetett azzal, bőven lesz dolga, amikor január 4-én munkába áll a Megyeri úton.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 17:49
Dárdai Pál már ott volt új klubja, az Újpest utolsó 2025-ös bajnokiján
Dárdai Pál már ott volt új klubja, az Újpest utolsó 2025-ös bajnokiján Fotó: Török Attila /Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A látott játéknak egyáltalán nem, viszont az eredménynek abszolút örülhetett a lila-fehér tábor. Az Újpest ugyanis 2-1-re legyőzte hazai pályán a sereghajtó Kazincbarcikát az NB I idei utolsó, 18. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel július után ismét nyerni tudott hazai pályán. Ez a siker egyben azt is jelentette, hogy az újpestiek először tudtak az őszi szezonban egymás után két meccset nyerni, és ezzel a győzelemmel nemcsak eltávolodtak a kiesőzónától – nyolc pont az előnyük a már búcsúzó helyen álló Nyíregyháza előtt –, hanem feljöttek a tabella 8. helyére. Ugyanakkor a Kazincbarcika – mely hét forduló óta nem nyert mérkőzést a bajnokságban – helyzete lassan kilátástalanná válik, most úgy megy pihenni a borsodi csapat, hogy utolsó a tabellán, és hét pont a hátránya a még bennmaradó Diósgyőr mögött.

Így fogadták az Újpest szurkolói új sportigazgatójukat, Dárdai Pált
Így fogadták az Újpest szurkolói új sportigazgatójukat, Dárdai Pált. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az Újpest megmutatta leendő sportigazgatójának, hogy nem lesz egyszerű dolga a klubnál

A találkozón már ott volt a lila-fehérek nemrég szerződtetett új sportigazgatója, Dárdai Pál, aki a saját szemével láthatta, bizony sok dolga lesz, amíg a tulajdonosok elvárásának megfelelően olyan csapatot formál az Újpestből, hogy bajnokesélyes és a nemzetközi kupák valamelyikében főtáblás klub legyen. Mindenesetre ez a siker azt is jelentette, hogy az öt meccsre bizalmat kapó vezetőedző, Bodor Boldizsár pozitívan zárja idejét, miután háromszor nyert és kétszer kikapott a csapattal.

Az Újpest a sereghajtó Kazincbarcika ellen nagy lendülettel kezdett ugyan, és a 3. percben vezetést is szerezhetett volna, de Aljosa Matko közeli fejesét követően a labda a lécről a gólvonalra vágódott, majd Anthony Rasheed felszabadított. 

A szünetig hátralévő időben miként a vendégek, úgy a hazaiak sem találták el a kaput, mert a kimaradt lehetőség után az újpestiek mintha rögvest bele is kényelmesedtek volna a mérkőzésbe. Csupán öt szögletük, illetve Gergényi Bence lövése és Damian Rasak emelése utalt némi fölényre.

Meschak még kiegyenlített, ám az emberhátrányba kerülő Kazincbarcika végül pont nélkül távozott Újpestről. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A második játékrészben rendre a kazincbarcikai tizenhatos környékén tartotta a labdát az Újpest, különösen Horváth Krisztofer futballozott veszélyesen, ami nemcsak egy büntetőterületen belüli műesésben mutatkozott meg, hanem a 63. percben elindított támadásban is, amelynek végén a hazaiak megszerezték a vezetést. A gólt az öt perce pályán lévő Milan Tucic szerezte. Sokáig azonban nem örülhetett a házigazda, mert a Kazincbarcika az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített, a nigériai Meshack Ubochioma lőtt a jobb alsó sarokba a 67. percben. 

A gól után felbátorodtak a vendégek, és Martin Slogar közeli lövése után Banai Dávid védése kellett, hogy az eredmény ne változzon. 

Aztán azonban a korábban sárga lapot kapott Mihajlo Meszhi mezvisszahúzásért kiérdemelte a második figyelmeztetését, egyben a pirosat is, az emberelőnyt pedig az Újpest ki is használta.

 Jobb oldali szöglet után Tucic csúsztatta meg a labdát a 84. percben, Joao Nunes pedig estében, kapásból lőtt a kapu bal oldalába.

Az Újpest 2-1-re legyőzte a Kazincbarcikát, amelytől szeptemberben – Damir Krznar irányításával – még csúfos, 2-0-s vereséget szenvedett. Ha játékban nem is lépett sokat előre, a hosszúra nyúlt őszt két sikerrel zárta. Az új évet pedig már Dárdai Pállal kezdik a lila-fehérek.

A találkozó rövid összefoglalója:

NB I, 18. forduló

Péntek

Szombat

Vasárnap

  • Újpest–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Megyeri út, Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző,  jv.: Zierkelbach P, gólszerzők: Tucic (63.), Nunes (84.) illetve (Meschak 67.)
  • Debrecen–Kisvárda 17.30

A bajnokság állása ITT látható!

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.