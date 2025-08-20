Magyar Péter pénzt venne el a magyar falvaktól

– Magyar Péter egyszer már hirdetett egy Faluközpont-programot, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar falu programnak hívják, és sikeres – idézte fel közösségi oldalán Gyopáros Alpár a Tisza Párt elnökének kijelentésére válaszul.

A Magyar falu programért felelős kormánybiztos rámutatott: Magyar Péter most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar falu program kínált öt év alatt.

– Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól! A Magyar falu programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és a „svédasztalról” azt választanak, amit csak akarnak!

Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült…

Ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni – szögezte le Gyopáros Alpár.