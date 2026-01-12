Hidegben is van hova menniük a hajléktalanoknak Miskolcon + videó

Hollósy András alpolgármester közösségi oldalára feltett videós tájékoztatása szerint Miskolcon működik egy hajléktalangondozó központ, amely összesen több mint 300 fő befogadására alkalmas.

Hollósy András alpolgármester Forrás: Facebook

Az alpolgármester kiemelte: az éjjeli menedékhelyeken egyes helyiségekben több mint húsz ember számára biztosítanak éjszakai elhelyezést a hideg elől.

A város vezetése és az ellátórendszer minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megóvja a fedél nélkül élőket a téli időjárás veszélyeitől

– hangsúlyozta.

Hollósy András arra kérte a lakosságot is, figyeljenek egymásra, és szükség esetén jelezzék, ha segítségre szoruló embert látnak a hidegben.