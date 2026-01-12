Már Csillag is feladta, Orbán győzelmén kesereg

Csillag István, Népszava : „Az Orbán 2022-es győzelme érdekében szétszórt csilliárdok (a GDP 4 százaléka) ugyan jól jöttek a csóró és a tehetős választóknak is, hiszen akkor még a nyugdíjasok is százezreket „zsákolhattak” - a szegények meg kaptak egy zsák krumplit -, ám irtózatos áremelkedés lett a következmény, és elveszett annak a perspektívája, hogy itt folyamatos növekedés lesz. A bölcs közönség most mégis szájtátva örül a temérdek hatalmas „kékcédulának”, amire az van írva, hogy jön az új év, jön a 14. havi nyugdíj, meg a minimálbéremelés, meg a fix kamatozású hitel, meg minden jó. Igaz, most Orbán újfajta feltételes reflexet is gyakoroltat: a félelem meg a rettegés reflexét. „Ha nem jól szavazol, akkor jön a háború vagy a Tisza-csomag”. Majdnem olyan ez, mint Petőfi Sándor verse, A Tisza, csak ezt a verset Rogán Antal írta. A viselkedéskutatók így azt is megismerhetik, hogy a feltételes reflex nemcsak pozitív, hanem negatív irányban is működik. Mi meg kísérleti haszonállatkaként szavazunk, aztán fizetünk, mint egy katonatiszt.”