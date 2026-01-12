visszafoglalásschiffer andrásmegadja gábormolnár attila károlybaloldal

Visszafoglalás Schiffer Andrással – Baloldal, progresszív jobboldal és az egyenjogúság-fétis + videó

Milyen állapotban van a baloldal és van-e baloldal Magyarországon? A Visszafoglalás vendége Schiffer András ügyvéd, jogász, aki rendszeresen helyre tesz mindenkit a baloldal és a jobboldal fogalmának értelmezésével kapcsolatban, mert véleménye szerint azokat helyesen kell használni. Podcastműsorunkban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly beszélgetett a volt politikussal, akik adásainkban rendszeresen feldobják a baloldal fogalmát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 15:41
Megadja Gábor azzal indította a beszélgetést, hogy vajon részt vevő megfigyelő-e Schiffer András, amikor rendre kijavítja azokat, akik a baloldaliságról értekeznek. Eszmetörténészünk arra is kíváncsi volt, hogy milyen titulusai vannak még az ügyvédnek, jogásznak, aki erre annyit mondott, hogy korábbi titulusai vannak – amely még a politikusi korszakából származik – , majd elmondta, hogy jelenleg benne van a Túl a tőkén Mozgalom vezetőségében. 

Itt térjünk is át az eredeti kérdésre és az arra adott válaszra. Schiffer szerint a baloldal és a jobboldal fogalmát megfelelően kell használni. Elsőként arról beszélt, hogy a baloldal Magyarországon nincs jó állapotban, ahogy a nyugati országokban sem, amelynek véleménye szerint szociológiai okai vannak. Mint fogalmazott, az a klasszikus baloldali, aki ellenzi a kapitalizmust, mert aki kiáll a piaci törekvések mellett, azt nevezhetjük jobboldalinak, mindent a tőkéhez mérten kell értelmezni – tette hozzá. Feltette a kérdést, mitől lettek volna baloldaliak, akik véghez vitték a privatizációt és a hozzá kapcsolódó gazdasági érdekek képviseletét? Schiffer ugyanakkor megfogalmazta, hogy kampánytechnológiai szempontból érti, hogy egy volt kommunista térségben a bal és a jobb ellentétpár kapott egy olyan színezetet, hogy aki antikommunista, az jobboldali, viszont aki bármilyen szempontból, nem feltétlenül eszmeileg, de az átmentett pozíciók okán közelséget érez az államszocializmushoz vagy az átmentett struktúrákhoz, azokat szeretik baloldalinak nevezni. Hozzátette, ő „érti ezt a játékot, csak nem szereti”, mert a rendszerváltás után mindenhol a globális kapitalizmus eszméje jött, a baloldaliság és a jobboldaliság csupán ízlésbeli dolgokat ír le. Schiffer András úgy véli, hogy akiket a „kormánypropaganda” baloldalinak nevez, mint a Tisza , a DK és társaik, ők lényegében a progresszív jobboldal jelzővel illethetőek. 

Itt nem ért véget az izgalmas beszélgetés, viccesen még a sport is szóba kerül, de ha kíváncsiak arra, mit jelent és hogyan kerül a Visszafoglalásba az egyenjogúság-fétis fogalma, adásunkból ez is részletesen kiderül.

