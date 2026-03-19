Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Minden adott hozzá, de a Mercedes főnöke sem hisz még Antonelli világbajnoki címében

A Forma–1 történetének első négy idénye húsz olasz futamgyőzelmet hozott, majd a XX. század folytatása összesen nem tartalmazott ennyit. Jarno Trulli és Giancarlo Fisichella aztán az ezredforduló után megmentette Olaszország becsületét, de utoljára éppen húsz éve, 2006. március 19-én nyert valamelyikük. A vasárnapi Kínai Nagydíj megnyerésével Andrea Kimi Antonelli az utolsó pillanatban közbeszólt, hogy ne teljen el húsz év olasz Forma–1-es győztes nélkül. A 19 éves pilóta a nehezen indult karrierje után bebizonyította a Mercedes-főnök, Toto Wolff igazát, és reálisnak tűnik, hogy akár minden idők legfiatalabb világbajnokává is váljon.

Wiszt Péter
2026. 03. 19. 5:49
Andrea Kimi Antonelli a Mercedes új Forma–1-es futamgyőztese Fotó: AFP/Greg Baker
Nino Farina és Alberto Ascari vezérletével Olaszország volt a legeredményesebb nemzet a Forma–1 1950-es évekbeli kezdetén, ám később csak Michele Alboreto és Riccardo Patrese tudta egyáltalán megközelíteni az elődök teljesítményét. A XXI. században Jarno Trulli egy, Giancarlo Fisichella pedig három futamgyőzelemmel boldogította az olaszokat, azóta viszont nem jött újabb siker. Igaz, Trulli (és Vitantonio Liuzzi) 2011-es visszavonulása óta sokáig Antonio Giovinazzi volt az egyetlen olasz pilóta. Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolásával aztán a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff az akkor 18 éves Andrea Kimi Antonelli bevetése mellett határozott 2025 elején. A 2026-os Kínai Nagydíj megnyerése is megerősítette Wolff döntésének helyességét.

Az olasz Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli a Kínai Nagydíj megnyerésével a Forma–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lett
Az olasz Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli a 2024-es Forma–2-es Magyar Nagydíj megnyerése óta először vasárnap, a Forma–1-es Kínai Nagydíj után örülhetett futamgyőzelemnek Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Andrea Kimi Antonelli Forma–1-es rekordokat döntöget, de Wolff óvatos

A sportág eddigi 1151 nagydíjából majdnem minden negyediket olasz autógyártó (269-et, közülük 248-at a Ferrari) tudta megnyerni, Antonelli révén azonban olasz pilóta „mindössze” 44. alkalommal ünnepelhetett Forma–1-es elsőséget. Itáliában a Ferrari tán minden másnál nagyobb népszerűségnek örvend, és a Scuderia sikerére 2024 októbere óta (vb-címére pedig 2008 óta) hiába várnak a tifosik, de az, hogy a 19 éves Mercedes-versenyző Sanghajban húszéves átkot tört meg, világszerte nagy figyelmet kapott.

Pláne, hogy Andrea Kimi Antonelli az alábbi mutatókban immáron mind a Forma–1 történetének legfiatalabbjai közé tartozik:

  • a rajthoz állt és dobogón végzett versenyzők között a harmadik,
  • a pontszerzők és a futamgyőztesek közt a második,
  • pole-pozíciós, leggyorsabb kört futó és futamot vezető pilóta még sosem volt nála fiatalabb.

A következő fontosabb rekord, ami szóba jöhet, az a legfiatalabban szerzett világbajnoki cím. Ezt a rekordot Sebastian Vettel tartja, aki az első összetett győzelmekor, 2010-ben 23 éves és 134 napos volt. Ha Antonelli 2029-ig világbajnok lesz, ez a csúcs (is) az ő nevéhez kerül. Toto Wolff ugyanakkor egyelőre óvatosságra int mindenkit: – Előre látom, mekkora felhajtás lesz, különösen Olaszországban. Már látom magam előtt a címlapokat, „Világbajnok, Grande Kimi”, meg minden ilyesmi. Ez tényleg nem jó, mert hibákat szül. 

– Ő csak egy gyerek, túl korai még a bajnoki címre gondolni

– mondta.

Marco Antonelli (balra) nagyban segítette fia pályafutását
Marco Antonelli (balra) nagyban segítette fia pályafutását Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Lewis Hamilton utódjának útja a Mercedes-ülésig

Andrea Kimi Antonelli édesapja, Marco is versenyző volt, rajongóként pedig a fia középső nevét a 2007-ben Ferrarival világbajnok Kimi Räikkönenről nevezte el. (Pikáns módon a sanghaji dobogóra szólítása közben Antonelli helyett véletlenül Räikkönen nevét mondta a helyi hangosbemondó.) Hétévesen kezdett gokartozni, apja csapatában is versenyzett, és sorra nyerte a futamokat. 2020-ban és 2021-ben is Európa-bajnok lett, a következő évben pedig – volt, hogy törött csuklóval – összesen 22 versenyt megnyerve egyszerre hódította el az olasz és a német Forma–4-es bajnoki címet. 2023-ban szintén a Prema Racing pilótájaként a Regionális Európa-bajnokság összetettjében sem talált legyőzőre.

Az újabb siker rögtön a Forma–2-be repítette, ahol (részben Magyarországon) két futamgyőzelmet és majdnem negyvennel több pontot szerzett, mint csapattársa, Oliver Bearman, aki később szintén feljebb, a Forma–1-be lépett. 

A brittel ez előbb történt meg, de Antonellinek sem kellett sokat várnia: a Mercedes – a tehetségét fiatalon felismerő csapatnak 2019 óta a juniorversenyzője – 2025 elején beültette George Russell mellé.

Antonelli még mindig tinédzser, de már a Forma–1-ben is bizonyított
Antonelli még mindig tinédzser, de már a Forma–1-ben is bizonyított Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

A 2024-es Olasz Nagydíj első szabadedzése után sokan merész lépésnek tartották ezt, hiszen Monzában George Russellt helyettesítve a gyakorlás legelején a gumifalnak csapta az autóját. Wolff azonban továbbra is bízott Antonelliben, aki másfél éve Mexikóban is beülhetett egy edzésre, és a Mercedes vele folytatta Hamilton távozása után is.

Antonelli eddigi szereplése a Forma–1-ben

Nem indult a legjobban az első éve, rögtön a melbourne-i idénynyitón az időmérő legelején kiesett, de innen is a negyedik helyre hozta be a Mercedest. Sokáig ez maradt a legjobb eredménye, a miami sprintidőmérő megnyerését sem tudta igazán jó helyezésre váltani, emellett műszaki gondok is hátráltatták. Nyár elején Kanadában megszerezte az első dobogóját, ám a következő, ausztriai futamon a rajt után kiütötte Max Verstappent és saját magát is, ez pedig visszább vetette a lendületét. 

Ősz végén talált ismét magára: Brazíliában a sprintet és a versenyt is másodikként zárta, majd Las Vegasban a 17. helyről startolva is pezsgőzhetett.

A 150 pontjával – főleg 18-19 évesen – összességében nem okozott csalódást 2025-ben, annak ellenére, hogy csapattársaként George Russell minden mutatóban jócskán felülmúlta őt.

A 2025-ös Kanadai Nagydíj hozta meg az olasz tehetség első Forma–1-es dobogóját
A 2025-ös Kanadai Nagydíj hozta meg az olasz tehetség első Forma–1-es dobogóját Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

Bár fél évvel ezelőtt voltak sajtóhírek Verstappen érkezéséről is, Antonelli végül 2026-ban is a Mercedesnél maradt, és ez nagyon jót tett neki. Az első két versenyhétvége alapján az Ezüstnyilak jöttek ki a legjobban a motor- és szabályváltozásokból, és bár a rajtok után rendre visszaesett, Andrea Kimi Antonelli eddig remekel az idényben. 

Az Ausztrál Nagydíjon gond nélkül lett második az időmérőn és a futamon is, majd a sanghaji sprintfutamon a tíz másodperces büntetése ellenére is ötödikként zárt, hogy aztán a kvalifikációt és a Kínai Nagydíjat is magabiztosan megnyerje.

Azok után, hogy könnyes szemmel megköszönte a családjának és a Mercedesnek, hogy idáig eljuthatott, az olasz pilóta profi módon máris a jövőbe tekintett. Ő is érzi, hogy ennél is nagyobb lehetőségek előtt áll. Ha az eltörölt közel-keleti futamokat nem is pótolják, akkor is van még hátra húsz nagydíj az idényből, az eddigiek alapján mégis nehezen elképzelhető, hogy ne Mercedes- vagy Ferrari-versenyző legyen 2026 egyéni világbajnoka. Antonelli hátránya jelenleg négy pont a listavezető Russell mögött, jövő héten Japánban pedig akár a Forma–1 történetének legfiatalabb vb-éllovasává is válhat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu