Minden adott hozzá, de a Mercedes főnöke sem hisz még Antonelli világbajnoki címében

Nino Farina és Alberto Ascari vezérletével Olaszország volt a legeredményesebb nemzet a Forma–1 1950-es évekbeli kezdetén, ám később csak Michele Alboreto és Riccardo Patrese tudta egyáltalán megközelíteni az elődök teljesítményét. A XXI. században Jarno Trulli egy, Giancarlo Fisichella pedig három futamgyőzelemmel boldogította az olaszokat, azóta viszont nem jött újabb siker. Igaz, Trulli (és Vitantonio Liuzzi) 2011-es visszavonulása óta sokáig Antonio Giovinazzi volt az egyetlen olasz pilóta. Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolásával aztán a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff az akkor 18 éves Andrea Kimi Antonelli bevetése mellett határozott 2025 elején. A 2026-os Kínai Nagydíj megnyerése is megerősítette Wolff döntésének helyességét.

Az olasz Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli a 2024-es Forma–2-es Magyar Nagydíj megnyerése óta először vasárnap, a Forma–1-es Kínai Nagydíj után örülhetett futamgyőzelemnek Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Andrea Kimi Antonelli Forma–1-es rekordokat döntöget, de Wolff óvatos

A sportág eddigi 1151 nagydíjából majdnem minden negyediket olasz autógyártó (269-et, közülük 248-at a Ferrari) tudta megnyerni, Antonelli révén azonban olasz pilóta „mindössze” 44. alkalommal ünnepelhetett Forma–1-es elsőséget. Itáliában a Ferrari tán minden másnál nagyobb népszerűségnek örvend, és a Scuderia sikerére 2024 októbere óta (vb-címére pedig 2008 óta) hiába várnak a tifosik, de az, hogy a 19 éves Mercedes-versenyző Sanghajban húszéves átkot tört meg, világszerte nagy figyelmet kapott.

Pláne, hogy Andrea Kimi Antonelli az alábbi mutatókban immáron mind a Forma–1 történetének legfiatalabbjai közé tartozik:

a rajthoz állt és dobogón végzett versenyzők között a harmadik,

a pontszerzők és a futamgyőztesek közt a második,

pole-pozíciós, leggyorsabb kört futó és futamot vezető pilóta még sosem volt nála fiatalabb.

A következő fontosabb rekord, ami szóba jöhet, az a legfiatalabban szerzett világbajnoki cím. Ezt a rekordot Sebastian Vettel tartja, aki az első összetett győzelmekor, 2010-ben 23 éves és 134 napos volt. Ha Antonelli 2029-ig világbajnok lesz, ez a csúcs (is) az ő nevéhez kerül. Toto Wolff ugyanakkor egyelőre óvatosságra int mindenkit: – Előre látom, mekkora felhajtás lesz, különösen Olaszországban. Már látom magam előtt a címlapokat, „Világbajnok, Grande Kimi”, meg minden ilyesmi. Ez tényleg nem jó, mert hibákat szül.

– Ő csak egy gyerek, túl korai még a bajnoki címre gondolni

– mondta.