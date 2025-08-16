Magyar Falu Programbanchipelésmacskakutya

Ingyenes ivartalanítást lehet kérni, de nem mindenhol

A házi kedvencek gondozásában is segítséget nyújthat a Magyar falu program.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 20:30
Az ötezer fő alatti települések önkormányzatai kapnak lehetőséget a kutyák és macskák ivartalanítására, chipelésére és oltására a Magyar falu programban – írta a Baon.hu.

Illusztráció (Forrás: Pexels)

Hozzátették, hogy a felelős állattartás elősegítésére összesen 500 millió forint támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok. 

A kezdeményezés célja, hogy minden falusi lakos biztonságban és jó körülmények között élhessen,

 amihez az állattartási kultúra fejlesztése is hozzátartozik.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a települések önkormányzatai legfeljebb 1,5 millió forintos támogatást igényeljenek. 

A támogatás 100 százalékos, vissza nem térítendő, és előre megkapják a települések.

 A pályázatok beadása elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén történik, augusztus 28-a és szeptember 27-e között.

Borítókép: Az ingyenes ivartalanításhoz előzetes jelentkezés szükséges (Forás: Shutterstock.com)  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
