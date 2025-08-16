Ingyenes ivartalanítást lehet kérni, de nem mindenhol

Az ötezer fő alatti települések önkormányzatai kapnak lehetőséget a kutyák és macskák ivartalanítására, chipelésére és oltására a Magyar falu programban – írta a Baon.hu.

Illusztráció (Forrás: Pexels)

Hozzátették, hogy a felelős állattartás elősegítésére összesen 500 millió forint támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok.

A kezdeményezés célja, hogy minden falusi lakos biztonságban és jó körülmények között élhessen,

amihez az állattartási kultúra fejlesztése is hozzátartozik.

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a települések önkormányzatai legfeljebb 1,5 millió forintos támogatást igényeljenek.

A támogatás 100 százalékos, vissza nem térítendő, és előre megkapják a települések.

A pályázatok beadása elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén történik, augusztus 28-a és szeptember 27-e között.

