Elaludt a padon az ismerősénél, mire felébredt, bestiává változott

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt nem jogerősen tizenkét év szabadságvesztésre ítélt egy férfit a Miskolci Törvényszék, aki ismerősére támadt, rálőtt és szájába egy fadarabot dugott – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék.

2026. 01. 12. 15:41
A vádlott 2023 júliusában ismerősével Miskolcon italozott, majd néhány pohár elfogyasztása után távozott. Az esti órákban visszatért, a sértett beengedte őt, ahol a egy padon ülve elaludt. 

Később a kóbor kutyák hangos ugatása miatt a házigazda magához vette gáz-riasztó fegyverét, hogy azzal elijessze az ebeket, de az időközben felébredő vádlott a sértettre minden előzmény nélkül rátámadt. Dulakodni kezdtek, a fegyvert a vádlott megszerezte és azzal két lövést leadott, egyik a sértett halántéktájékát érte. A házigazda egy székre roskadt, a terhelt tovább ütötte, fojtogatta, majd a sértett szájába egy fadarabot dugott, ami a torkába ékelődött, azt később a kórházban tudták eltávolítani.

A törvényszék közölte, a vádlottat csak a rendőrségi intézkedés fékezte meg, a sértett a bántalmazás következtében több, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el és a garatba került idegen test miatt életveszélyes állapotba került, kórházi ellátása nélkül megfulladt volna.

A férfit a tizenkét év szabadságvesztés mellett tíz évre eltiltották a közügyektől is. Súlyosbító körülményként értékelték a terhelt büntetett előéletét, önhibából eredő ittas állapotát valamint az elkövetés kitartó, könyörtelen jellegét. Enyhítő körülményként vették figyelembe a férfi veleszületett testi fogyatékosságát és elmeállapotát, amely enyhe fokban korlátozta beszámíthatóságát.

A végzés nem jogerős, az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

1
2
3
4
5
6
7
8

