Elaludt a padon az ismerősénél, mire felébredt, bestiává változott

A törvényszék közölte, a vádlottat csak a rendőrségi intézkedés fékezte meg, a sértett a bántalmazás következtében több, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el és a garatba került idegen test miatt életveszélyes állapotba került, kórházi ellátása nélkül megfulladt volna.

A férfit a tizenkét év szabadságvesztés mellett tíz évre eltiltották a közügyektől is. Súlyosbító körülményként értékelték a terhelt büntetett előéletét, önhibából eredő ittas állapotát valamint az elkövetés kitartó, könyörtelen jellegét. Enyhítő körülményként vették figyelembe a férfi veleszületett testi fogyatékosságát és elmeállapotát, amely enyhe fokban korlátozta beszámíthatóságát.