Orbán Balázs: Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Budapest adhatna otthont a Putyin–Zelenszkij-békecsúcsnak, ez nem tetszik Donad Tusknak. Bár más városok is versenyben vannak, az osztrák sajtó szerint a magyar főváros számít a legesélyesebbnek. Orbán Viktor számára ez komoly politikai siker lenne, amit a lengyel miniszterelnök máris támadott. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ennek kapcsán üzent közösségi oldalán.

2025. 08. 20. 18:00
Orbán Balázs Fotó: Facebook / Orbán Balázs
Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, egyre több jel mutat arra, hogy Budapest központi szerephez juthat, ha az orosz és ukrán vezetők békecsúcsa megvalósul. Osztrák sajtóértesülések szerint más városok is versenyben vannak, de a magyar főváros az első számú esélyesnek számít. Amennyiben a Putyin–Zelenszkij-találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor számára hatalmas politikai győzelem lesz. Nem hiába támadja a kezdeményezést Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék. 

– írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök.

Orbán Balázs is a közösségi oldalán üzent. 

Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra. Dühében most egy baráti ország, Magyarország irányába utálkozik – éppen a magyar államalapítás ünnepén. Mit szólnának ehhez  a viselkedéshez a lengyel ősök?

 – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

