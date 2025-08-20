Orbán Balázs: Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra

Ahogy a Magyar Nemzeten is írtunk róla, egyre több jel mutat arra, hogy Budapest központi szerephez juthat, ha az orosz és ukrán vezetők békecsúcsa megvalósul. Osztrák sajtóértesülések szerint más városok is versenyben vannak, de a magyar főváros az első számú esélyesnek számít. Amennyiben a Putyin–Zelenszkij-találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor számára hatalmas politikai győzelem lesz. Nem hiába támadja a kezdeményezést Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Tusk nem akar budapesti békecsúcsot

Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék.

– írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök.