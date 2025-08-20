Lavrov: Oroszország nélkül értelmetlen tárgyalni Ukrajna biztonságáról + videó

Európai vezetők az elmúlt hetekben kezdtek el arról egyeztetni, miként lehetne biztosítani Ukrajna védelmét egy esetleges békemegállapodás után, ám Moszkva kategorikusan elutasítja bármilyen európai haderő Ukrajnába telepítését.

Az orosz külügyminiszter mindeközben óvatosan kerülte, hogy egyértelműen utaljon egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-találkozóra.

Donald Trump ugyan bejelentette, hogy megkezdte a szervezést, és egy kétoldalú megbeszélést kezdeményezne, de a Kreml részéről egyelőre nincs jel arra, hogy ténylegesen készülnek is az eseményre. Putyin eddig következetesen igyekezett elkerülni Zelenszkij elnök legitimációjának elismerését, követői szerint csak akkor ülne tárgyalóasztalhoz, ha Kijev elfogadná Moszkva feltételeit, ami gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.

Több ország – köztük a Vatikán, Svájc és Magyarország – is jelezte, hogy kész házigazdája lenni egy esetleges csúcstalálkozónak.

A Kreml mindenesetre folytatja a háború finanszírozását: orosz tisztviselők szerint adóemelés és kiadáscsökkentés várható, hogy fenntartsák a hadigépezetet.