OroszországUkrajnaPutyinkülügyminiszterDonald TrumpSzergej Lavrov

Lavrov: Oroszország nélkül értelmetlen tárgyalni Ukrajna biztonságáról + videó

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: „Oroszország részvétele nélkül komolyan venni a biztonsági garanciákról szóló egyeztetéseket lehetetlen.” A tárcavezető szerint az európai vezetők agresszív eszkalációval próbálják befolyásolni Donald Trump amerikai elnököt, aki elsőként szervezne csúcstalálkozót Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között az invázió kezdete óta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 16:51
Szergej Lavrov Fotó: PAVEL BEDNYAKOV Forrás: POOL
Lavrov jordániai látogatásán arról beszélt, hogy Moszkva nélkül Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit nem lehet megvitatni – írja a The Guardian

Lavrov
Szergej Lavrov Fotó: PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Egyúttal újra felvetette Kína bevonását is a garanciavállalók közé, amit még a 2022-es törökországi tárgyalásokon javasolt az orosz fél. 

Európai vezetők az elmúlt hetekben kezdtek el arról egyeztetni, miként lehetne biztosítani Ukrajna védelmét egy esetleges békemegállapodás után, ám Moszkva kategorikusan elutasítja bármilyen európai haderő Ukrajnába telepítését.

Az orosz külügyminiszter mindeközben óvatosan kerülte, hogy egyértelműen utaljon egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-találkozóra. 

Donald Trump ugyan bejelentette, hogy megkezdte a szervezést, és egy kétoldalú megbeszélést kezdeményezne, de a Kreml részéről egyelőre nincs jel arra, hogy ténylegesen készülnek is az eseményre. Putyin eddig következetesen igyekezett elkerülni Zelenszkij elnök legitimációjának elismerését, követői szerint csak akkor ülne tárgyalóasztalhoz, ha Kijev elfogadná Moszkva feltételeit, ami gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.

Több ország – köztük a Vatikán, Svájc és Magyarország – is jelezte, hogy kész házigazdája lenni egy esetleges csúcstalálkozónak.

 A Kreml mindenesetre folytatja a háború finanszírozását: orosz tisztviselők szerint adóemelés és kiadáscsökkentés várható, hogy fenntartsák a hadigépezetet.

 

Az orosz tárcavezető a minap interjút adott a Magyar Nemzetnek, ebben az orosz–ukrán háború mellett a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatokat is értékelte.

Borítókép: Szergej Lavrov  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

