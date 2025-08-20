Osztrák sajtóértesülések szerint Washington Budapest mellett áll, és jelenleg a magyar főváros számít a legesélyesebbnek arra, hogy otthont adjon Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij első közvetlen megbeszélésének. Az amerikai hírszerzés már különböző lehetséges forgatókönyveket vizsgál, miközben Bécs és Genf is versenyben van mint lehetséges béketárgyalási helyszínek. Budapest a világpolitikai figyelem középpontjába került. A Fehér Ház ugyan hivatalosan továbbra is visszafogottan nyilatkozik, és nem erősítette meg az esetleges tárgyalási helyszínt, a háttérben egyre több információ utal arra, hogy Magyarország fővárosa került a lista élére. Orbán Viktornak mindez hatalmas lehetőség: Budapest az EU szívében, Európa középpontjában válhat a béke porondjává – írja az Exxpressre hivatkozva az Origó.
Az osztrák sajtó szerint is Budapesten ülhet tárgyalóasztalhoz Putyin és Zelenszkij
Egyre több jel mutat arra, hogy Magyarország fővárosa kerülhet a középpontba, ha sor kerül az orosz–ukrán vezetők találkozójára. Bár más városok is versenyben vannak, Budapest egyre inkább az első számú esélyesnek számít. A Fehér Ház ugyan hivatalosan nem közölte, hol rendezhetik meg a tárgyalásokat, ám az osztrák lapok értesülései szerint a magyar főváros vezet a listán. Bécs és Genf továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz, de a diplomácia ritmusát jelenleg Budapest határozza meg. Amennyiben a találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor számára hatalmas politikai győzelem lesz.
Budapest az élre tör, amíg Bécs és Genf lemarad
Osztrák lapértesülések alapján az amerikai elnök egyeztetett Orbán Viktorral Budapestről. A terv szerint előbb Putyin és Zelenszkij ülne le egy kétoldalú találkozóra, majd – ha történik előrelépés – jöhetne egy háromoldalú csúcstalálkozó Trump részvételével. Washingtonból csak annyit üzentek: „Lehetséges.” A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt ugyanakkor nem kívánta megerősíteni, hogy Budapest lehet a helyszín. Bécs szintén törekszik a közvetítő szerepre, de komoly akadályokkal szembesül. Karl Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta a város békeközvetítő hagyományait, és jelezte: egyeztetne a Nemzetközi Büntetőbírósággal, hogyan oldható meg Putyin részvétele a nemzetközi körözés ellenére. Az ügy politikailag kockázatos, jogilag rendkívül nehéz.
Amíg Ausztriában jogi buktatókon vitáznak, Budapest gyorsan és határozott politikai szándékkal lépett a színre.
Genf is versenyben van. Emmanuel Macron francia elnök a semleges svájci helyszín mellett lobbizik. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter pedig kilátásba helyezte, hogy a hivatalos orosz–ukrán béketárgyalásokra Putyin immunitást kaphatna. Bécs és Genf tiszteletreméltó ajánlatokat próbálnak tenni – de a vonat Budapest felé halad.
Ha tényleg létrejönne a találkozó Putyin és Zelenszkij között, sőt esetleg Donald Trump is asztalhoz ülne, az Orbán Viktornak diadal lenne.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Wall Street Journal szerint Orbán Viktornak igaza lesz.
