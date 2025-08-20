Az osztrák sajtó szerint is Budapesten ülhet tárgyalóasztalhoz Putyin és Zelenszkij

Budapest az élre tör, amíg Bécs és Genf lemarad

Osztrák lapértesülések alapján az amerikai elnök egyeztetett Orbán Viktorral Budapestről. A terv szerint előbb Putyin és Zelenszkij ülne le egy kétoldalú találkozóra, majd – ha történik előrelépés – jöhetne egy háromoldalú csúcstalálkozó Trump részvételével. Washingtonból csak annyit üzentek: „Lehetséges.” A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt ugyanakkor nem kívánta megerősíteni, hogy Budapest lehet a helyszín. Bécs szintén törekszik a közvetítő szerepre, de komoly akadályokkal szembesül. Karl Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta a város békeközvetítő hagyományait, és jelezte: egyeztetne a Nemzetközi Büntetőbírósággal, hogyan oldható meg Putyin részvétele a nemzetközi körözés ellenére. Az ügy politikailag kockázatos, jogilag rendkívül nehéz.

Amíg Ausztriában jogi buktatókon vitáznak, Budapest gyorsan és határozott politikai szándékkal lépett a színre.

Genf is versenyben van. Emmanuel Macron francia elnök a semleges svájci helyszín mellett lobbizik. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter pedig kilátásba helyezte, hogy a hivatalos orosz–ukrán béketárgyalásokra Putyin immunitást kaphatna. Bécs és Genf tiszteletreméltó ajánlatokat próbálnak tenni – de a vonat Budapest felé halad.