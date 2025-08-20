A cseh elnök szerint az ukrajnai békére még várni kell

Valószínűleg mindnyájan azt szeretnénk, hogy a tárgyalások mihamarabb megállapodáshoz vezessenek a háború befejezéséről és Ukrajna újjáépítéséről. Tekintettel arra, hogy még csak a folyamat kezdetén vagyunk, tompítani kellene az elvárásokat és inkább a konkrét eredményekre figyelni

– mondta Petr Pavel. Pavel emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már belegyezett a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozóba, de Moszkva ezt még hivatalosan nem erősítette meg.

Csak ezt követően lehet kiértékelni, hogy a tárgyalási folyamat a gyors békéhez vezet, vagy újabb időszerzésre kell számítani különféle előnyök megszerzése érdekében

– fejtette ki az elnök. A cseh államfő szerint ha Európa és az Egyesült Államok összehangolják az Oroszország elleni szankciókat, akkor a folyamat nem fog elhúzódni.

Amennyiben a szankciókat gyorsan feloldanák, akkor Oroszország nem lesz nyomás alatt, s még néhány hónapig is elhúzhatja a harcokat

– mutatott rá.