A cseh elnök szerint az ukrajnai békére még várni kell

A cseh államfő szerint a békefolyamat még csak az elején jár, ezért óvatosabban kell kezelni a várakozásokat. Petr Pavel hangsúlyozta, hogy Ukrajna ügyében nem szabad illúziókat kergetni, és a tárgyalások menetét inkább konkrét eredmények alapján kell értékelni.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 20. 6:28
Petr Pavel cseh államfő
Petr Pavel cseh államfő Forrás: AFP
A világ vezető politikusainak tárgyalásai az ukrajnai háborúról még csak az elején tartanak, ezért szükséges tompítani az elvárásokat – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő kedden a Prágától nyugatra fekvő Lány településen újságírókkal találkozva. Az elnök szerint a rendezés érdekében továbbra is erős nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Ukrajna ügyében a béketárgyalások csak most indultak el – Petr Pavel hangsúlyozza, hogy az illúziók helyett a konkrét eredményekre kell figyelni.
Fotó: AFP
Fotó: AFP

Valószínűleg mindnyájan azt szeretnénk, hogy a tárgyalások mihamarabb megállapodáshoz vezessenek a háború befejezéséről és Ukrajna újjáépítéséről. Tekintettel arra, hogy még csak a folyamat kezdetén vagyunk, tompítani kellene az elvárásokat és inkább a konkrét eredményekre figyelni

– mondta Petr Pavel. Pavel emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már belegyezett a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozóba, de Moszkva ezt még hivatalosan nem erősítette meg. 

Csak ezt követően lehet kiértékelni, hogy a tárgyalási folyamat a gyors békéhez vezet, vagy újabb időszerzésre kell számítani különféle előnyök megszerzése érdekében

– fejtette ki az elnök. A cseh államfő szerint ha Európa és az Egyesült Államok összehangolják az Oroszország elleni szankciókat, akkor a folyamat nem fog elhúzódni. 

Amennyiben a szankciókat gyorsan feloldanák, akkor Oroszország nem lesz nyomás alatt, s még néhány hónapig is elhúzhatja a harcokat

– mutatott rá.

Egyetértés Ukrajna támogatásáról

Pavel úgy vélte, hogy most egyetértés jött létre Ukrajna, az amerikai elnök és a kiválasztott európai vezetők között, ami pozitív fejlemény. 

Azonban szívesebben megvárnám a további konkrét fejleményeket

– fogalmazott. Hangsúlyozta: nem igaz az a nézet, hogy Európa nem tett semmit Ukrajna érdekében. 

Ha megnézzük a számokat, akkor az Ukrajnának nyújtott európai, illetve amerikai segítség legalábbis egyenlő szinten van, vagy az európai valamivel nagyobb. Természetesen most arról is szó van, hogy Vlagyimir Putyin kivel is akar majd tárgyalni

– tette hozzá Petr Pavel.

Borítókép: Petr Pavel cseh államfő (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

