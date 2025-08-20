Kolumbiát hónapok óta feszült politikai légkör jellemzi, amelyben egyre gyakoribbá váltak a konzervatív politikusok elleni támadások. Az ország közvéleményét különösen megrázta Miguel Uribe Turbay tragédiája: a 39 éves szenátort júniusban kampányrendezvényén egy gyermek lőtte meg, majd hosszas küzdelem után augusztusban életét vesztette. A felmérések szerint Uribe esélyes volt a 2026-os elnökválasztás megnyerésére, így halála politikai vákuumot teremtett a kolumbiai jobboldalon.
Trump politikája reményt ad Latin-Amerikának
Kolumbia az elmúlt években politikai bizonytalansággal és erőszakkal küzd, amely súlyosan érinti a konzervatív politikusokat. A helyi közvélemény és a politikai elit egy része azonban Trump politikájától várja a stabilitás helyreállítását és az amerikai befolyás visszatérését.
Az Egyesült Államokból érkező delegáció tagjaként Bernie Moreno ohiói republikánus szenátor Bogotában vett részt Uribe temetésén, és egyúttal találkozott számos politikai és gazdasági vezetővel. Moreno kolumbiai származású, ezért különösen érzékenyen érinti hazája jövője. Látogatása során találkozott Gustavo Petro elnökkel is, akivel három és fél órás megbeszélést folytatott. Bár Petro az M19 marxista gerillaszervezet egykori tagja, a szenátor úgy látta, a párbeszéd konstruktív volt, és Petro is elismerte, hogy komoly gondot jelent a konzervatív politikusok elleni erőszakhullám.
Trump és Latin-Amerika
Moreno szerint Kolumbia politikai elitje és lakossága egyaránt az amerikai támogatás visszatérését várja. A szenátor úgy fogalmazott:
Mindenki könyörög, könyörög az Egyesült Államoknak, hogy segítsen helyreállítani a jog és rend uralmát Kolumbiában.
Hozzátette, hogy a kolumbiaiak különösen Trump politikájától remélik a rend helyreállítását.
Trump stratégiái Latin-Amerikában működnek
– jelentette ki, kiemelve, hogy Trump idején sikerült megerősíteni a határvédelmet és visszaszorítani a drogkartellek tevékenységét. Moreno szerint ezzel szemben nem volt jobb barátja a drogkereskedőknek, a dílereknek és az embercsempészeknek, mint Joe Biden és a demokraták, ami nagyon szomorú. A szenátor hangsúlyozta, hogy Latin-Amerikában sokkal inkább érzékelik Trump erőfeszítéseit, mint az amerikai mainstream sajtóban.
Természetesen a fősodratú média soha nem fogja neki ezt elismerni – de tudják, kik igen? Latin-Amerika népei.
Trump népszerűsége Kolumbiában
Moreno tapasztalatai szerint Trump személyes népszerűsége óriási a térségben.
A legnépszerűbb dolog, amit Latin-Amerikába vihetsz, az egy piros MAGA-sapka. Úgy érzik, mintha nyertek volna a lottón
– mesélte. Elmondása szerint a bogotái repülőtéren rendőrök és biztonságiak is sorban álltak, hogy ilyen sapkát kapjanak, sokkal többre értékelve azt bármilyen pénznél. A politikus Trump politikáját James Monroe doktrínájához hasonlította, amely a nyugati féltekét kívánta megvédeni a kommunista befolyástól.
Úgy gondolom, Trump az első elnök az én életemben, aki világossá teszi: nem fogjuk ezt tovább tűrni, és nem lesz langyos a válaszunk
– mondta. Moreno szerint Biden és Obama lerombolták a Monroe-doktrína alapjait, de Trump rövid idő alatt helyreállította azt.
Konzervatív kihívások Kolumbiában
A kolumbiai jobboldal számára most különösen nagy a tét. Az országban 56 előzetes elnökjelölt jelezte indulási szándékát a 2026-os választásokra, ám Moreno szerint elengedhetetlen, hogy a konzervatívok egyetlen erős, hiteles jelölt mögé sorakozzanak fel.
Biztosítanunk kell, hogy aki következik, az erős legyen, ne könnyűsúlyú, és képes legyen olyan jövőképet adni Kolumbiának, amely valóban megérinti az embereket
– hangsúlyozta. Moreno úgy véli, a konzervatívoknak a munkások megszólítására kell összpontosítaniuk, hasonlóan ahhoz, ahogy Trump az amerikai választókkal kommunikál.
Trump tudja, hogyan kell beszélni a dolgozó amerikaiakkal, törődik a dolgozó amerikaiakkal
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ha a konzervatívok ezt nem sajátítják el, a szocialisták ígéretei továbbra is elszívják a szavazókat. A szenátor bizakodó, hogy a kolumbiai jobboldal képes lesz megújulni, és Trump támogatásával új korszak kezdődhet a térségben.
Nagyon reménykedem, hogy ez meg fog történni. Úgy gondolom, Kolumbiának fényes jövője lehet, és Amerika ott fog állni mellettük
– mondta.
Borítókép: Trump népszerűsége Kolumbiában is erősödik (Fotó: AFP)
