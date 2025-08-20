Trump politikája reményt ad Latin-Amerikának

Az Egyesült Államokból érkező delegáció tagjaként Bernie Moreno ohiói republikánus szenátor Bogotában vett részt Uribe temetésén, és egyúttal találkozott számos politikai és gazdasági vezetővel. Moreno kolumbiai származású, ezért különösen érzékenyen érinti hazája jövője. Látogatása során találkozott Gustavo Petro elnökkel is, akivel három és fél órás megbeszélést folytatott. Bár Petro az M19 marxista gerillaszervezet egykori tagja, a szenátor úgy látta, a párbeszéd konstruktív volt, és Petro is elismerte, hogy komoly gondot jelent a konzervatív politikusok elleni erőszakhullám.

Trump és Latin-Amerika

Moreno szerint Kolumbia politikai elitje és lakossága egyaránt az amerikai támogatás visszatérését várja. A szenátor úgy fogalmazott:

Mindenki könyörög, könyörög az Egyesült Államoknak, hogy segítsen helyreállítani a jog és rend uralmát Kolumbiában.

Hozzátette, hogy a kolumbiaiak különösen Trump politikájától remélik a rend helyreállítását.

Trump stratégiái Latin-Amerikában működnek

– jelentette ki, kiemelve, hogy Trump idején sikerült megerősíteni a határvédelmet és visszaszorítani a drogkartellek tevékenységét. Moreno szerint ezzel szemben nem volt jobb barátja a drogkereskedőknek, a dílereknek és az embercsempészeknek, mint Joe Biden és a demokraták, ami nagyon szomorú. A szenátor hangsúlyozta, hogy Latin-Amerikában sokkal inkább érzékelik Trump erőfeszítéseit, mint az amerikai mainstream sajtóban.

Természetesen a fősodratú média soha nem fogja neki ezt elismerni – de tudják, kik igen? Latin-Amerika népei.