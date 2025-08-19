A finn elnök botrányos kijelentése miatt dühöng Oroszország + videó

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője hevesen bírálta Alexander Stubb finn elnök megjegyzéseit az ukrajnai konfliktus kapcsán. Stubb úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai válság megoldása lehetséges a második világháború idején, 1944-ben kötött szovjet–finn fegyverszünet példáját követve. Zaharova szerint azonban ezek a kijelentések elfogadhatatlanok és súlyos aggodalmat váltottak ki Moszkvában. Stubb az összehasonlítást augusztus 18-án tette, amikor Washingtonban találkozott az Egyesült Államok, Ukrajna és több európai ország vezetőivel a Fehér Házban.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élesen bírálta a finn elnök kijelentését

Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Zaharova helyretette a finn elnököt

Nagy kérdés, vajon Stubb megértette-e saját kijelentésének teljes poklát?

– fogalmazott a külügyi szóvivő. Zaharova szerint az a tapasztalat, amire a finn elnök hivatkozott, a Harmadik Birodalommal való együttműködést és a civil lakosság elleni bűnöket jelenti – írja a Lenta.ru

1944-ben találtunk megoldást, és úgy gondolom, 2025-ben is találhatunk

– mondta korábban a finn elnök. Hozzátette, hogy országa azért vett részt a washingtoni tárgyalásokon, mert Finnországnak van tapasztalata az Oroszországgal való együttműködésben.

Később azonban pontosított: a helyzetek hasonlók, de nem úgy értette, hogy Ukrajnának semlegességet kellene vállalnia vagy területeket átadnia, ahogy Finnország tette 1944-ben.

Az akkori helyzet teljesen más volt. A célunk most egyértelműen Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megőrzése hosszú távon. Nincs hasonlóság a két szituáció között

– magyarázta Stubb.