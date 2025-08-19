világháborúFinnországEgyesült ÁllamokStubb

A finn elnök botrányos kijelentése miatt dühöng Oroszország + videó

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője erőteljesen támadta Alexander Stubb finn elnök szavait, miután az az ukrajnai válság lehetséges rendezését a második világháborús szovjet–finn fegyverszünethez kötötte. Zaharova kiemelte, hogy Finnország akkor a náci Németország oldalán harcolt, és részt vett a leningrádi blokád tragikus eseményeiben. A kritikák nyomán a finn elnök kénytelen volt magyarázatot adni kijelentésére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 20:42
Alexander Stubb finn elnök
Alexander Stubb finn elnök Fotó: OLIVER CONTRERAS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője hevesen bírálta Alexander Stubb finn elnök megjegyzéseit az ukrajnai konfliktus kapcsán. Stubb úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai válság megoldása lehetséges a második világháború idején, 1944-ben kötött szovjet–finn fegyverszünet példáját követve. Zaharova szerint azonban ezek a kijelentések elfogadhatatlanok és súlyos aggodalmat váltottak ki Moszkvában. Stubb az összehasonlítást augusztus 18-án tette, amikor Washingtonban találkozott az Egyesült Államok, Ukrajna és több európai ország vezetőivel a Fehér Házban. 

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élesen bírálta a finn elnök kijelentését
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élesen bírálta a finn elnök kijelentését
Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Zaharova helyretette a finn elnököt

Nagy kérdés, vajon Stubb megértette-e saját kijelentésének teljes poklát?

– fogalmazott a külügyi szóvivő. Zaharova szerint az a tapasztalat, amire a finn elnök hivatkozott, a Harmadik Birodalommal való együttműködést és a civil lakosság elleni bűnöket jelenti – írja a Lenta.ru

1944-ben találtunk megoldást, és úgy gondolom, 2025-ben is találhatunk

– mondta korábban a finn elnök. Hozzátette, hogy országa azért vett részt a washingtoni tárgyalásokon, mert Finnországnak van tapasztalata az Oroszországgal való együttműködésben. 

Később azonban pontosított: a helyzetek hasonlók, de nem úgy értette, hogy Ukrajnának semlegességet kellene vállalnia vagy területeket átadnia, ahogy Finnország tette 1944-ben.

Az akkori helyzet teljesen más volt. A célunk most egyértelműen Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megőrzése hosszú távon. Nincs hasonlóság a két szituáció között

– magyarázta Stubb.

Finnország és a második világháború

Zaharova emlékeztetett, hogy Finnország 1939–1940-ben, majd 1941–1944 között háborúban állt a Szovjetunióval. Hangsúlyozta, hogy Helsinki támogatta a náci Németországot, és három nappal a Barbarossa hadművelet kezdete után hadat üzent a Szovjetuniónak.

A finnek kulcsszerepet játszottak az északi hadseregcsoport támogatásában a leningrádi blokád idején – ez népirtás volt a szovjet nép ellen

– mondta a diplomata. Ugyanakkor Zaharova azt is elismerte, hogy Finnország 1944-ben álláspontot váltott: szakított Hitlerrel és a Szovjetunió oldalán harcolt a lappföldi háborúban, és különbékét kötött Moszkvával, hogy elkerülje a teljes vereséget.

Ha Stubb tényleg a ’44-es példát követi, akkor neki is a közelmúltbeli náci szövetségesei ellen kellene fordulnia, és „ütni” a kijevi rezsimet

– fogalmazott Zaharova. Az 1944-es békeszerződés értelmében Finnország megőrizte szuverenitását, de vállalta, hogy nem folytat a Szovjetunió ellen irányuló politikát, és területe egy részét átadta a Szovjetuniónak.

Borítókép: Alexander Stubb finn elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu