Menczer Tamás: Trump a béke elnöke + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy Donald Trump hatalmas lendülettel közelít a béke felé, amit ő mindig is „a béke elnökeként” képviselt. A kommunikációs igazgató a washingtoni tárgyalások margójára három tanulságot emelt ki. Menczer szerint az első tanulság az, hogy éveken keresztül azt hallgattuk: a béke elérhetetlen. Azt mondták, nincsenek feltételek, az oroszokkal nem lehet tárgyalni, ezért nincs lehetőség megállapodásra. Ezzel szemben – állítja – mindig is nyilvánvaló volt, hogy ez hamis állítás, hiszen a béke politikai döntés kérdése. Trump pedig meghozta ezt a döntést, békét akar, és ezért is cselekszik.

Fotó: Facebook / Menczer Tamás