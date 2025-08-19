orosz-ukrán háborúWashingtonTrumpbéketárgyalás

Menczer Tamás: Trump a béke elnöke + videó

Menczer Tamás szerint Donald Trump a béke felé tör, miközben az európai vezetők kudarcot vallottak. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy véli, a béke politikai döntés kérdése, és Trump már meghozta ezt a döntést. Az uniós vezetők szerinte évekig tétlenek voltak, most pedig felettük döntenek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 14:23
Donald Trump a washingtoni csúcson
Donald Trump a washingtoni csúcson Fotó: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE Forrás: ThePresidentialOfficeUkraine
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy Donald Trump hatalmas lendülettel közelít a béke felé, amit ő mindig is „a béke elnökeként” képviselt. A kommunikációs igazgató a washingtoni tárgyalások margójára három tanulságot emelt ki. Menczer szerint az első tanulság az, hogy éveken keresztül azt hallgattuk: a béke elérhetetlen. Azt mondták, nincsenek feltételek, az oroszokkal nem lehet tárgyalni, ezért nincs lehetőség megállapodásra. Ezzel szemben – állítja – mindig is nyilvánvaló volt, hogy ez hamis állítás, hiszen a béke politikai döntés kérdése. Trump pedig meghozta ezt a döntést, békét akar, és ezért is cselekszik.

Menczer Tamás szerint Trump hatalmas lendülettel közelít a béke felé
Menczer Tamás szerint Trump hatalmas lendülettel közelít a béke felé
Fotó: Facebook / Menczer Tamás

Trump hajthatatlan – békét akar

A második tanulság Menczer Tamás szerint az, hogy kiderült: mindaz, amit a háborúpártiak hangoztattak a béke lehetetlenségéről, félrevezetés volt. A harmadik tanulság pedig, hogy az európai vezetők most kénytelenek Trumpnál megjelenni, aki nyilvánvalóan az irányító szereplő. A kommunikációs igazgató szerint ezek a politikusok az elmúlt három és fél évben semmit sem tettek a békéért, ezért elbuktak. Most Trump dönt Európa jövőjéről a fejük felett, miközben nekik már rég az orosz–európai csúcstalálkozót kellett volna előkészíteniük, ahogy azt Orbán Viktor is szorgalmazta.

Végig hazudtak. Azt mondták, a béke nem lehetséges. De. Az. Három tanulság a tegnapi tárgyalások után

– írta a videóhoz Menczer. 

Korábban írtunk arról is, hogy mi áll az orosz–ukrán a béke útjában – Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója válaszolt lapunk kérdéseire.

Borítókép: Donald Trump a washingtoni csúcson (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

