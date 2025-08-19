Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Lavrov Trumpot dicséri, Európát bírálja

Egyértelmű, hogy Trump és csapata őszintén akarja a tartós megoldását a konfliktusnak – jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint az európaiak a tűzszünetet hangoztatják, de utána tovább szállítják a fegyvereket Ukrajnába. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig arról beszélt egy interjúban: nagy eredménynek tartja, hogy Putyin beleegyezett abba, hogy találkozzon Zelenszkijjel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 12:34
Szergej Lavrov Fotó: VIACHESLAV PROKOFIEV Forrás: POOL
Az alaszkai csúcstalálkozó megmutatta, hogy Donald Trump amerikai elnök őszintén szeretne hosszú távú eredményt elérni az ukrán rendezésben – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rossija 24 televíziós csatornán, írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. 

Az orosz és az amerikai tárgyalódelegáció Alaszkában – Szergej Lavrov szerint jó hangulatban telt a tárgyalás
Az orosz és az amerikai tárgyalódelegáció Alaszkában – Szergej Lavrov szerint jó hangulatban telt a tárgyalás
Fotó: AFP

Mint mondta,

Látszott, hogy az amerikai elnök és csapata őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik mindenhol azt hangoztatják, hogy csak a tűzszünet számít, és utána továbbra is fegyvereket szállítanak Ukrajnának.

Szergej Lavrov szerint az alaszkai találkozó után Trump mélyebben kezdett foglalkozni a konfliktus rendezésének kérdésével, megértve, hogy ehhez el kell távolítani annak kiváltó okait. Erről többször is beszélt Oroszország képviselőivel és elnökével, Vlagyimir Putyinnal – mutatott rá Lavrov, aki kiemelte, hogy az alaszkai tárgyalásokon jó hangulat uralkodott, ami tükröződik a két ország vezetőinek nyilatkozataiban is.

Marco Rubio: Haladunk!

Az amerikai külügyminiszter A Fox News amerikai televíziós hálózatnak adott interjút, miután Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt. A találkozóról szólva Marco Rubio úgy fogalmazott: nagy pillanat volt. 

Háromévnyi patthelyzet, tárgyalások és a körülmények változásának hiánya után most először látszik némi előrelépés

– emelte ki. 

Rubio elmondta, együtt dolgoznak Ukrajna biztonsági garanciáin, ugyanakkor kiemelte, már nem adnak fegyvert Ukrajnának. 

Már nem adunk fegyvereket Ukrajnának. Már nem adunk pénzt Ukrajnának. Most fegyvereket adunk el nekik, és az európai országok a NATO-n keresztül fizetnek érte. A NATO-t használják fel a fegyverek megvásárlására és Ukrajnába szállítására

– fejtette ki, és azt is hozzátette, most azon dolgoznak, hogy létrejöjjön a Putyin–Zelenszkij-találkozó. 

És ha ez jól megy, remélhetőleg a következő találkozó Putyin, Trump és Zelenszkij elnökök között lesz, ahol reméljük, hogy véglegesítjük a megállapodást

– tette hozzá, és kiemelte, hogy már az is nagy dolog, hogy Trump azt mondta: „Persze, találkozni fogok Zelenszkijjel”. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

