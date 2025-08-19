Lavrov Trumpot dicséri, Európát bírálja

Az alaszkai csúcstalálkozó megmutatta, hogy Donald Trump amerikai elnök őszintén szeretne hosszú távú eredményt elérni az ukrán rendezésben – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rossija 24 televíziós csatornán, írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz és az amerikai tárgyalódelegáció Alaszkában – Szergej Lavrov szerint jó hangulatban telt a tárgyalás

Fotó: AFP

Mint mondta,

Látszott, hogy az amerikai elnök és csapata őszintén szeretne elérni egy olyan eredményt, amely hosszú távú, stabil és megbízható lesz, ellentétben az európaiakkal, akik mindenhol azt hangoztatják, hogy csak a tűzszünet számít, és utána továbbra is fegyvereket szállítanak Ukrajnának.

Szergej Lavrov szerint az alaszkai találkozó után Trump mélyebben kezdett foglalkozni a konfliktus rendezésének kérdésével, megértve, hogy ehhez el kell távolítani annak kiváltó okait. Erről többször is beszélt Oroszország képviselőivel és elnökével, Vlagyimir Putyinnal – mutatott rá Lavrov, aki kiemelte, hogy az alaszkai tárgyalásokon jó hangulat uralkodott, ami tükröződik a két ország vezetőinek nyilatkozataiban is.

Marco Rubio: Haladunk!

Az amerikai külügyminiszter A Fox News amerikai televíziós hálózatnak adott interjút, miután Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt. A találkozóról szólva Marco Rubio úgy fogalmazott: nagy pillanat volt.

Háromévnyi patthelyzet, tárgyalások és a körülmények változásának hiánya után most először látszik némi előrelépés

– emelte ki.