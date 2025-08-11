A család közlése szerint bár a 39 éves politikuson több műtétet is végrehajtottak, az orvosok nem tudták megmenteni. A parkban, ahol Miguel Uribét meglőtték, két másik ember is megsebesült. A tettesek kilétét továbbra sem tudni, csak azt, hogy a rendőrség a merényletet követően a helyszínen letartóztatott egy 15 éves fiút, mert lőfegyvert talált nála.

Meghalt a fejbe lőtt szenátor Kolumbiában

Fotó: AFP

Kolumbiában jövő május 31-én elnökválasztást tartanak, és Miguel Uribe Turbay márciusban bejelentette, hogy jelöltetni akarja magát.

A szenátor a Demokratikus Központ párt egyik legígéretesebb fiatal politikusa és lehetséges elnökjelöltje, valamint Gustavo Petro államfő hangos kritikusa volt.

Politikai pályafutását 25 évesen kezdte, amikor beválasztották Bogotá városi tanácsába, és több ügyben is szembehelyezkedett az akkor polgármesterként tevékenykedő Petro intézkedéseivel.

A 2022-es parlamenti választásokon „Kolumbia az első” szlogennel vezette pártja szenátusi listáját, és bejutott a törvényhozásba.

Családját korábban is érte tragédia: édesanyját, Diana Turbay újságírót 1991-ben a medellíni kartell elrabolta, majd az asszony egy elhibázott mentőakció során életét vesztette.

Anyai nagyapja, Julio Cesar Turbay 1978 és 1982 között Kolumbia elnöke volt, apai nagyapja, Rodrigo Uribe Echavarría pedig a Liberális Párt vezetőjeként támogatta Virgilio Barco 1986-os elnökválasztási győzelmét.

Borítókép: Miguel Uribe fényképe (Fotó: AFP)