antiszemitizmusAusztriaFPÖ

Antiszemitizmus vádja sújtja az osztrák közmédiát

Egy díjazott ORF-szerkesztő közösségi oldalon tett bejegyzése váltott ki heves tiltakozást Ausztriában. A hozzászólás miatt máris felmerült az antiszemitizmus gyanúja, és a közmédia vezetése fegyelmi vizsgálatot indított.

Wiedermann Béla
2025. 08. 20. 6:07
Az osztrák közmédia székháza Bécsben Forrás: AFP
Egy hosszú évek óta a közmédiánál dolgozó ORF-szerkesztő Facebook-bejegyzése váltott ki felháborodást Ausztriában, amelyben a zsidó nép üldöztetésére tett botrányos kijelentéseket. 

Antiszemitizmus vádja miatt bírálják az ORF-et: egy veterán szerkesztő posztja heves reakciókat váltott ki, a csatorna lépéseket ígér
Fotó: AFP

A szöveg szerint: 

Ha én kétezer éven át áldozat vagyok, akkor lassan el kellene gondolkodnom azon, vajon miért lehet ez.

A kijelentés egyértelműen az antiszemitizmus ismert toposzát idézi meg, amely a zsidók történelmi üldöztetését saját felelősségükre vezeti vissza.

Antiszemitizmus és kollektív bűnösség

A szerkesztő, aki 37 éve dolgozik az ORF-nél, a bejegyzésben további kijelentéseket is tett. Úgy fogalmazott: 

Az aktuális cselekedetet nem lehet kétezer év történelmével indokolni.

Ez a gondolat szintén antiszemita mintázatot követ, hiszen relativizálja a történelmi üldöztetés jelentőségét. A férfi később hozzátette: 

Nem lehet másokat meglopni, elűzni és megölni, és közben ártatlannak maradni.

A kijelentés kollektív bűnösséget sugall a zsidó néppel és Izraellel szemben, így a legitim politikai kritika határát átlépve antiszemita uszításnak tekinthető. A poszt széles körű felháborodást váltott ki. A politikai tanácsadóként ismert Daniel Kapp úgy reagált: a szerkesztő lényegében azt tanácsolja a zsidóknak, hogy gondolják át, miért gázosították el őket. 

Peter Sichrovsky volt FPÖ-politikus szerint fizetett zsidógyűlöletről van szó, és a kijelentés a zsidóüldözés felelősségét próbálja áthárítani.

A közmédia vezetése közölte: 

Az ORF elítéli a poszt tartalmát mint teljesen elfogadhatatlant. A lehetséges szolgálati jogi következmények vizsgálata már megkezdődött. A bejegyzést időközben törölték.

A szerkesztőtől mindeddig nem érkezett nyilvános állásfoglalás.

Borítókép: Az osztrák közmédia székháza Bécsben (Fotó: AFP)

