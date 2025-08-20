Antiszemitizmus vádja sújtja az osztrák közmédiát

A szöveg szerint:

Ha én kétezer éven át áldozat vagyok, akkor lassan el kellene gondolkodnom azon, vajon miért lehet ez.

A kijelentés egyértelműen az antiszemitizmus ismert toposzát idézi meg, amely a zsidók történelmi üldöztetését saját felelősségükre vezeti vissza.

Antiszemitizmus és kollektív bűnösség

A szerkesztő, aki 37 éve dolgozik az ORF-nél, a bejegyzésben további kijelentéseket is tett. Úgy fogalmazott:

Az aktuális cselekedetet nem lehet kétezer év történelmével indokolni.

Ez a gondolat szintén antiszemita mintázatot követ, hiszen relativizálja a történelmi üldöztetés jelentőségét. A férfi később hozzátette:

Nem lehet másokat meglopni, elűzni és megölni, és közben ártatlannak maradni.

A kijelentés kollektív bűnösséget sugall a zsidó néppel és Izraellel szemben, így a legitim politikai kritika határát átlépve antiszemita uszításnak tekinthető. A poszt széles körű felháborodást váltott ki. A politikai tanácsadóként ismert Daniel Kapp úgy reagált: a szerkesztő lényegében azt tanácsolja a zsidóknak, hogy gondolják át, miért gázosították el őket.

Peter Sichrovsky volt FPÖ-politikus szerint fizetett zsidógyűlöletről van szó, és a kijelentés a zsidóüldözés felelősségét próbálja áthárítani.

A közmédia vezetése közölte:

Az ORF elítéli a poszt tartalmát mint teljesen elfogadhatatlant. A lehetséges szolgálati jogi következmények vizsgálata már megkezdődött. A bejegyzést időközben törölték.

A szerkesztőtől mindeddig nem érkezett nyilvános állásfoglalás.