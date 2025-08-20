Egy hosszú évek óta a közmédiánál dolgozó ORF-szerkesztő Facebook-bejegyzése váltott ki felháborodást Ausztriában, amelyben a zsidó nép üldöztetésére tett botrányos kijelentéseket.
Antiszemitizmus vádja sújtja az osztrák közmédiát
Egy díjazott ORF-szerkesztő közösségi oldalon tett bejegyzése váltott ki heves tiltakozást Ausztriában. A hozzászólás miatt máris felmerült az antiszemitizmus gyanúja, és a közmédia vezetése fegyelmi vizsgálatot indított.
A szöveg szerint:
Ha én kétezer éven át áldozat vagyok, akkor lassan el kellene gondolkodnom azon, vajon miért lehet ez.
A kijelentés egyértelműen az antiszemitizmus ismert toposzát idézi meg, amely a zsidók történelmi üldöztetését saját felelősségükre vezeti vissza.
Antiszemitizmus és kollektív bűnösség
A szerkesztő, aki 37 éve dolgozik az ORF-nél, a bejegyzésben további kijelentéseket is tett. Úgy fogalmazott:
Az aktuális cselekedetet nem lehet kétezer év történelmével indokolni.
Ez a gondolat szintén antiszemita mintázatot követ, hiszen relativizálja a történelmi üldöztetés jelentőségét. A férfi később hozzátette:
Nem lehet másokat meglopni, elűzni és megölni, és közben ártatlannak maradni.
A kijelentés kollektív bűnösséget sugall a zsidó néppel és Izraellel szemben, így a legitim politikai kritika határát átlépve antiszemita uszításnak tekinthető. A poszt széles körű felháborodást váltott ki. A politikai tanácsadóként ismert Daniel Kapp úgy reagált: a szerkesztő lényegében azt tanácsolja a zsidóknak, hogy gondolják át, miért gázosították el őket.
Peter Sichrovsky volt FPÖ-politikus szerint fizetett zsidógyűlöletről van szó, és a kijelentés a zsidóüldözés felelősségét próbálja áthárítani.
A közmédia vezetése közölte:
Az ORF elítéli a poszt tartalmát mint teljesen elfogadhatatlant. A lehetséges szolgálati jogi következmények vizsgálata már megkezdődött. A bejegyzést időközben törölték.
A szerkesztőtől mindeddig nem érkezett nyilvános állásfoglalás.
Borítókép: Az osztrák közmédia székháza Bécsben (Fotó: AFP)
