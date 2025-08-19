Rendkívüli

Irány a BL-főtábla: Varga mesteri lövése után a Qarabag fordított a Groupama Arénában – élő

Robert FicoUkrajnaTrump

Fico sajnálja hogy az uniónak Trumpra kellett várnia

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden közzétett videóüzenetében a békefolyamat fontosságát hangsúlyozta. A kormányfő szerint a konfliktus lezárásának kulcsa, hogy Ukrajna ne váljon a NATO tagjává, valamint hogy párbeszéd induljon a területi kérdésekről. Fico mindemellett bírálta azokat a terveket, amelyek újabb fegyvervásárlásról és szankciókról szólnak.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 19. 21:56
Robert Fico Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden közzétett videóüzenetében üdvözölte az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások alakulását. Ugyanakkor rámutatott: számos kérdés továbbra sem megoldott.

Fico úgy véli Trump nélkül nem indult volna békefolyamat
Fico úgy véli, Trump nélkül nem indult volna békefolyamat
Fotó: AFP

Fico a béke előfeltételeiről

A kormányfő szerint az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van. 

Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ő maga mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik feltételnek a területi kérdésekről szóló párbeszédet nevezte, amely nélkül – mint mondta – nem lehet rendezni a konfliktust. Fico kijelentette:

Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni.

Hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.

Fico bírálta a fegyvervásárlási terveket

A szlovák kormányfő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is több megoldatlan kérdés van. Erőteljesen bírálta azt a felvetést, miszerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák részeként 100 milliárd euró értékben fegyvereket kellene vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól, az összeget pedig az Európai Uniónak kellene fedeznie.

Ez egy rossz vicc

– szögezte le. A miniszterelnök szkeptikus álláspontra helyezkedett azzal az elképzeléssel szemben is, hogy újabb szankciókat kellene kivetni Oroszországra abban az esetben, ha a béketárgyalások nem a nyugati elvárások szerint alakulnának. Véleménye szerint ezek az intézkedések nem járulnának hozzá a béke eléréséhez.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu