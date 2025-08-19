Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden közzétett videóüzenetében üdvözölte az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások alakulását. Ugyanakkor rámutatott: számos kérdés továbbra sem megoldott.
Fico sajnálja hogy az uniónak Trumpra kellett várnia
Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden közzétett videóüzenetében a békefolyamat fontosságát hangsúlyozta. A kormányfő szerint a konfliktus lezárásának kulcsa, hogy Ukrajna ne váljon a NATO tagjává, valamint hogy párbeszéd induljon a területi kérdésekről. Fico mindemellett bírálta azokat a terveket, amelyek újabb fegyvervásárlásról és szankciókról szólnak.
Fico a béke előfeltételeiről
A kormányfő szerint az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van.
Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ő maga mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik feltételnek a területi kérdésekről szóló párbeszédet nevezte, amely nélkül – mint mondta – nem lehet rendezni a konfliktust. Fico kijelentette:
Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni.
Hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.
Fico bírálta a fegyvervásárlási terveket
A szlovák kormányfő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is több megoldatlan kérdés van. Erőteljesen bírálta azt a felvetést, miszerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák részeként 100 milliárd euró értékben fegyvereket kellene vásárolni az Amerikai Egyesült Államoktól, az összeget pedig az Európai Uniónak kellene fedeznie.
Ez egy rossz vicc
– szögezte le. A miniszterelnök szkeptikus álláspontra helyezkedett azzal az elképzeléssel szemben is, hogy újabb szankciókat kellene kivetni Oroszországra abban az esetben, ha a béketárgyalások nem a nyugati elvárások szerint alakulnának. Véleménye szerint ezek az intézkedések nem járulnának hozzá a béke eléréséhez.
Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)
