Fico sajnálja hogy az uniónak Trumpra kellett várnia

Fico a béke előfeltételeiről

A kormányfő szerint az ukrajnai háború befejezésének két előfeltétele van.

Az egyik annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ő maga mindig is ezt a nézetet vallotta. A másik feltételnek a területi kérdésekről szóló párbeszédet nevezte, amely nélkül – mint mondta – nem lehet rendezni a konfliktust. Fico kijelentette:

Amennyiben ennek a két alapvetésnek a megértése – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról és a másik a katonailag ellenőrzött területekről – megegyezéshez és a szlávok közötti értelmetlen öldöklésnek a megállításához vezet, akkor a Donald Trump amerikai elnök által megnyitott folyamatot az ő óriási sikerének kell elkönyvelni.

Hozzátette: sajnálatos, hogy az Európai Uniónak Trumpra kellett várnia, hogy valaki megmutassa Európának a békéhez vezető utat.