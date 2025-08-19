orosz-ukrán háborúUkrajnaelesett

Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza

Újabb fájdalmas fejezet nyílt a háborúban, amikor Oroszország átadta ezer elesett katona földi maradványait. A hivatalos közlés szerint Ukrajna repatriációs folyamat keretében veszi át a testeket, hogy igazságügyi szakértők segítségével azonosítsák azokat.

Wiedermann Béla
2025. 08. 19. 14:52
Ukrajna újabb ezer elesett katonájának testét kapta vissza Oroszországból Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb megrázó eseményként Oroszország ezer ukrán katona holttestét adta át Kijevnek. A maradványok Donyeck, Zaporizzsja, Luhanszk és Kurszk térségéből származnak – közölte az orosz fél. Az átadott áldozatok között öt olyan katona is van, akik orosz fogságban haltak meg, bár korábban a súlyosan sebesült és beteg hadifoglyok között tartották őket számon, és az isztambuli megállapodás alapján cserére vártak.

Ukrajna ezer újabb áldozatot azonosíthat: Donyeckből, Zaporizzsjából, Luhanszkból és Kurszkból származó katonák maradványait kapták vissza.
Ukrajna ezer újabb áldozatot azonosíthat: Donyeckből, Zaporizzsjából, Luhanszkból és Kurszkból származó katonák maradványait kapták vissza
Fotó: AFP

Ukrajna követeli a foglyok hazahozatalát

A koordinációs központ közlése szerint a testeket ukrán igazságügyi szervek és szakértők vizsgálják meg, hogy azonosítsák az elesetteket. A szervezet hangsúlyozta:

Ukrajna azonnali szabadon bocsátását követeli minden súlyosan beteg és súlyosan sérült hadifogolynak, és küzd valamennyi ukrán állampolgár hazatéréséért.

Az átadás előzménye a június 2-án Isztambulban kötött egyezség, amely alapján Oroszország és Ukrajna több ezer áldozat holttestének átadásában állapodott meg. Ennek keretében 6057 elesett maradványait hozták vissza Ukrajnába, a folyamat június 16-án zárult le. 

Az ügy alig néhány nappal követte Volodimir Zelenszkij augusztus 14-i bejelentését, amely szerint újabb 84 katona és civil térhetett haza egy orosz fogolycserét követően. 

A háború kezdete, 2022 márciusa óta Kijev több mint ötezer embert kapott vissza az orosz fogságból.

Borítókép: Ukrajna újabb ezer elesett katonájának testét kapta vissza Oroszországból (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Az AfD elutasítja a német katonák ukrajnai bevetését

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFehér Ház

A Fehér Házban

Bayer Zsolt avatarja

A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu