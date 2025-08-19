Újabb megrázó eseményként Oroszország ezer ukrán katona holttestét adta át Kijevnek. A maradványok Donyeck, Zaporizzsja, Luhanszk és Kurszk térségéből származnak – közölte az orosz fél. Az átadott áldozatok között öt olyan katona is van, akik orosz fogságban haltak meg, bár korábban a súlyosan sebesült és beteg hadifoglyok között tartották őket számon, és az isztambuli megállapodás alapján cserére vártak.
Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza
Újabb fájdalmas fejezet nyílt a háborúban, amikor Oroszország átadta ezer elesett katona földi maradványait. A hivatalos közlés szerint Ukrajna repatriációs folyamat keretében veszi át a testeket, hogy igazságügyi szakértők segítségével azonosítsák azokat.
Ukrajna követeli a foglyok hazahozatalát
A koordinációs központ közlése szerint a testeket ukrán igazságügyi szervek és szakértők vizsgálják meg, hogy azonosítsák az elesetteket. A szervezet hangsúlyozta:
Ukrajna azonnali szabadon bocsátását követeli minden súlyosan beteg és súlyosan sérült hadifogolynak, és küzd valamennyi ukrán állampolgár hazatéréséért.
Az átadás előzménye a június 2-án Isztambulban kötött egyezség, amely alapján Oroszország és Ukrajna több ezer áldozat holttestének átadásában állapodott meg. Ennek keretében 6057 elesett maradványait hozták vissza Ukrajnába, a folyamat június 16-án zárult le.
Az ügy alig néhány nappal követte Volodimir Zelenszkij augusztus 14-i bejelentését, amely szerint újabb 84 katona és civil térhetett haza egy orosz fogolycserét követően.
A háború kezdete, 2022 márciusa óta Kijev több mint ötezer embert kapott vissza az orosz fogságból.
Borítókép: Ukrajna újabb ezer elesett katonájának testét kapta vissza Oroszországból (Fotó: AFP)
