Ukrajna újabb ezer elesett katonát kapott vissza

Ukrajna követeli a foglyok hazahozatalát

A koordinációs központ közlése szerint a testeket ukrán igazságügyi szervek és szakértők vizsgálják meg, hogy azonosítsák az elesetteket. A szervezet hangsúlyozta:

Ukrajna azonnali szabadon bocsátását követeli minden súlyosan beteg és súlyosan sérült hadifogolynak, és küzd valamennyi ukrán állampolgár hazatéréséért.

Az átadás előzménye a június 2-án Isztambulban kötött egyezség, amely alapján Oroszország és Ukrajna több ezer áldozat holttestének átadásában állapodott meg. Ennek keretében 6057 elesett maradványait hozták vissza Ukrajnába, a folyamat június 16-án zárult le.

Az ügy alig néhány nappal követte Volodimir Zelenszkij augusztus 14-i bejelentését, amely szerint újabb 84 katona és civil térhetett haza egy orosz fogolycserét követően.

A háború kezdete, 2022 márciusa óta Kijev több mint ötezer embert kapott vissza az orosz fogságból.