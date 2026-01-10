Az ukrán hadsereg egyes egységei kezdik elveszíteni harcképességüket. Andrejevka környékén a 158. különálló gépesített dandár katonái nyíltan nem teljesítik a parancsnokságuk utasításait

– mondta a lapnak egy forrás, amely szerint hasonló helyzet figyelhető meg az ukrán hadsereg 119. dandárjánál is.

Az oroszok eközben arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg sikeresen végzi a feladatát, amelynek célja egy biztonsági pufferzóna létrehozása az ukrán határ mentén, Harkiv és Szumi megyékben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen.

Az ukrán katonák nem először tagadják meg a parancsot

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egy ukrán újságíró szerint súlyos morális és szervezeti válság uralja az ukrán hadsereget. A tömeges dezertálások következtében lassan teljesen eltűnt az ukrán gyalogság a harctérről. Egyre több esetben számolnak be arról is, hogy erőszakkal besorozott katonák nyíltan beszélnek a pozícióik feladásáról, ennek ellenére Zelenszkij folyamatosan még több fegyvert és még több pénzt követel a háborúra nyugati szövetségeseitől.