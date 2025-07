Zelenszkij fegyverekért kilincsel, de mára elfogytak az ukrán katonák

Ukrajna tervei: dróntámadás minden nap

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna dróngyártási kapacitása drámai mértékben, többszörösére nőtt egy év alatt. Ukrajna évente már négymillió drónt gyárt, és új haditechnikai rendszerek fejlesztésben is élen járnak. Az újonnan közzétett elemzések szerint azonban így is elmaradnak Oroszország mögött és vannak problémák a gyártási minőséggel is. Rusztem Umerov védelmi miniszter egy zárt körű júniusi tájékoztatón közölte, hogy Ukrajna fokozza a mélyen orosz területek ellen irányuló, nagy hatótávolságú dróntámadásokat, és több tízezer nagy hatótávolságú drón gyártására kötöttek szerződést és várhatóan még sok ilyen szerződés kerül majd aláírásra,

amihez a forrást vélhetően az Európai Unió és Amerika biztosítja majd – megint.

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)