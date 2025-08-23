halálMenendeztestvérszülőbörtöndokumentumfilm

Mégsem szabadulnak a Menendez fivérek

Hiába telt el harmincöt év a kegyetlen kettős gyilkosság óta, a kaliforniai börtönbizottság ismét elutasította Erik és Lyle Menendez szabadlábra helyezési kérelmét. A testvérek 1989-ben végeztek a szüleikkel Beverly Hills-i villájukban, és 1996-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték őket. Legközelebb 18 hónap múlva kerülhetnek újra a bizottság elé.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23.
Lyle Menendez Fotó: AFP Forrás: California Department of Correct
Az Egyesült Államokban évtizedek óta a közvélemény érdeklődésének középpontjában áll a Menendez testvérek ügye. A fiatal férfiak 1989-ben sörétes puskákkal végeztek szüleikkel, José és Kitty Menendezzel. 

Menendez
Erik Menendez (balra), valamint Lyle Menendez (jobbra). Fotó: AFP/California Department of Correct

A tárgyalás során védekezésükben arra hivatkoztak, hogy gyerekkorukban súlyos bántalmazást szenvedtek el, ám az esküdtszék végül nem fogadta el az érveiket. 1996-ban jogerősen életfogytiglani börtönre ítélték őket feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az elmúlt években ismét reflektorfénybe került az ügy, miután dokumentumfilmek és sorozatok mutatták be a testvérek történetét, sokakban szimpátiát ébresztve. 

A mostani kétnapos meghallgatások jelentették a legközelebbi esélyt a szabadulásra, ám a bizottság nem találta meggyőzőnek a testvérek érvelését. A döntést indokolva a biztosok különösen súlyosnak ítélték a börtönszabályok ismételt megszegését: mindketten tiltott mobiltelefonokat használtak, Lyle többször is, Erik pedig tagja lett egy bandának.

A meghallgatáson felidézték a gyilkosság körülményeit is. A biztosok szerint különösen kegyetlen volt, ahogy Kitty Menendez halálát okozták, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat és félrevezetni a rendőrséget.  Ez a bizottság szerint azt mutatja, hogy a testvérek akkori személyisége 

részvét nélküli és önző

 volt – írja az Independent

A fivérek védelmében több családtag is megszólalt. José Menendez nővére, Teresita Menendez-Baralt, aki halálos beteg, azt mondta, szeretné még hazafogadni unokaöccseit. Kitty Menendez egyik unokahúga pedig befogadta volna őket Colorado államban. A család közös nyilatkozatban fejezte ki csalódottságát, de kitart amellett, hogy a testvérek megbánták a tettüket, és megváltoztak.

A döntés szerint a testvérek legközelebb másfél év múlva kérhetnek újabb meghallgatást, de legkorábban egy év múlva nyújthatják be kérelmüket. 

Addig is börtönben maradnak, ahol immár három és fél évtizede töltik büntetésüket.

 

Borítókép: Lyle Menendez (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

