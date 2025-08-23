Mégsem szabadulnak a Menendez fivérek

Az Egyesült Államokban évtizedek óta a közvélemény érdeklődésének középpontjában áll a Menendez testvérek ügye. A fiatal férfiak 1989-ben sörétes puskákkal végeztek szüleikkel, José és Kitty Menendezzel.

Erik Menendez (balra), valamint Lyle Menendez (jobbra). Fotó: AFP/California Department of Correct

A tárgyalás során védekezésükben arra hivatkoztak, hogy gyerekkorukban súlyos bántalmazást szenvedtek el, ám az esküdtszék végül nem fogadta el az érveiket. 1996-ban jogerősen életfogytiglani börtönre ítélték őket feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Az elmúlt években ismét reflektorfénybe került az ügy, miután dokumentumfilmek és sorozatok mutatták be a testvérek történetét, sokakban szimpátiát ébresztve.

A mostani kétnapos meghallgatások jelentették a legközelebbi esélyt a szabadulásra, ám a bizottság nem találta meggyőzőnek a testvérek érvelését. A döntést indokolva a biztosok különösen súlyosnak ítélték a börtönszabályok ismételt megszegését: mindketten tiltott mobiltelefonokat használtak, Lyle többször is, Erik pedig tagja lett egy bandának.

A meghallgatáson felidézték a gyilkosság körülményeit is. A biztosok szerint különösen kegyetlen volt, ahogy Kitty Menendez halálát okozták, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat és félrevezetni a rendőrséget. Ez a bizottság szerint azt mutatja, hogy a testvérek akkori személyisége

részvét nélküli és önző

volt – írja az Independent.

A fivérek védelmében több családtag is megszólalt. José Menendez nővére, Teresita Menendez-Baralt, aki halálos beteg, azt mondta, szeretné még hazafogadni unokaöccseit. Kitty Menendez egyik unokahúga pedig befogadta volna őket Colorado államban. A család közös nyilatkozatban fejezte ki csalódottságát, de kitart amellett, hogy a testvérek megbánták a tettüket, és megváltoztak.

A döntés szerint a testvérek legközelebb másfél év múlva kérhetnek újabb meghallgatást, de legkorábban egy év múlva nyújthatják be kérelmüket.

Addig is börtönben maradnak, ahol immár három és fél évtizede töltik büntetésüket.

The Menendez brothers were denied parole. They have to wait at least 18 months for their next chance https://t.co/waMn1Y1A0T — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) August 23, 2025

Borítókép: Lyle Menendez (Fotó: AFP)