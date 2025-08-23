Mégsem szabadulnak a Menendez fivérek

Az Egyesült Államokban évtizedek óta a közvélemény érdeklődésének középpontjában áll a Menendez testvérek ügye. A fiatal férfiak 1989-ben sörétes puskákkal végeztek szüleikkel, José és Kitty Menendezzel.
A tárgyalás során védekezésükben arra hivatkoztak, hogy gyerekkorukban súlyos bántalmazást szenvedtek el, ám az esküdtszék végül nem fogadta el az érveiket. 1996-ban jogerősen életfogytiglani börtönre ítélték őket feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.
Az elmúlt években ismét reflektorfénybe került az ügy, miután dokumentumfilmek és sorozatok mutatták be a testvérek történetét, sokakban szimpátiát ébresztve.
A mostani kétnapos meghallgatások jelentették a legközelebbi esélyt a szabadulásra, ám a bizottság nem találta meggyőzőnek a testvérek érvelését. A döntést indokolva a biztosok különösen súlyosnak ítélték a börtönszabályok ismételt megszegését: mindketten tiltott mobiltelefonokat használtak, Lyle többször is, Erik pedig tagja lett egy bandának.
A meghallgatáson felidézték a gyilkosság körülményeit is. A biztosok szerint különösen kegyetlen volt, ahogy Kitty Menendez halálát okozták, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat és félrevezetni a rendőrséget. Ez a bizottság szerint azt mutatja, hogy a testvérek akkori személyisége
részvét nélküli és önző
volt – írja az Independent.
A fivérek védelmében több családtag is megszólalt. José Menendez nővére, Teresita Menendez-Baralt, aki halálos beteg, azt mondta, szeretné még hazafogadni unokaöccseit. Kitty Menendez egyik unokahúga pedig befogadta volna őket Colorado államban. A család közös nyilatkozatban fejezte ki csalódottságát, de kitart amellett, hogy a testvérek megbánták a tettüket, és megváltoztak.
A döntés szerint a testvérek legközelebb másfél év múlva kérhetnek újabb meghallgatást, de legkorábban egy év múlva nyújthatják be kérelmüket.
Addig is börtönben maradnak, ahol immár három és fél évtizede töltik büntetésüket.
