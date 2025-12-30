Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb összesítése szerint az elmúlt 24 órában az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett el a frontvonal szinte teljes hosszán. Az orosz vezérkar közlése szerint az orosz csapatok az elmúlt nap elfoglalták Dibrova települést a Donyecki régióban. Ukrajna az elmúlt 24 órában mintegy 1360 katonát veszített az orosz erőkkel vívott harcokban – írja a TASZSZ.
Az Észak harccsoport övezetében az ukrán csapatok körülbelül 205 főnyi veszteséget szenvedtek el, egy önjáró tüzérségi rendszer, kilenc gépjármű és egy elektronikai hadviselési állomás megsemmisítése mellett. A minisztérium tájékoztatása szerint
az orosz egységek javították taktikai helyzetüket, és az ukrán hadsereg több dandárjának okoztak veszteségeket a Szumi és a Harkivi régióban.
