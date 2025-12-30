orosz-ukrán háborúUkrajnaDonyeck

Újabb település került orosz kézre, nehéz helyzetben Ukrajna

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint az elmúlt 24 órában az ukrán hadsereg a frontvonal csaknem teljes hosszán jelentős veszteségeket szenvedett. Az orosz erők több irányban is előrehaladást értek el, és Dibrova település az ellenőrzésük alá került a Donyecki régióban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 8:53
Putyin meetinget tart Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb összesítése szerint az elmúlt 24 órában az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett el a frontvonal szinte teljes hosszán. Az orosz vezérkar közlése szerint az orosz csapatok az elmúlt nap elfoglalták Dibrova települést a Donyecki régióban. Ukrajna az elmúlt 24 órában mintegy 1360 katonát veszített az orosz erőkkel vívott harcokban – írja a TASZSZ.

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az Észak harccsoport övezetében az ukrán csapatok körülbelül 205 főnyi veszteséget szenvedtek el, egy önjáró tüzérségi rendszer, kilenc gépjármű és egy elektronikai hadviselési állomás megsemmisítése mellett. A minisztérium tájékoztatása szerint 

az orosz egységek javították taktikai helyzetüket, és az ukrán hadsereg több dandárjának okoztak veszteségeket a Szumi és a Harkivi régióban.

A Nyugat harccsoport területén 210 ukrán katona esett el vagy sebesült meg, miközben öt páncélozott harcjárművet semmisítettek meg. A jelentés szerint az ukrán hadsereg különböző alakulatait érték csapások a Harkivi régióban és a Donyecki Népköztársaság területén. A kupjanszki irányban az orosz 6. hadsereg egységei két támadást is visszavertek, amelyek során haditechnikai eszközöket semmisítettek meg. 

Az ukrán fél páncélozott szállítójárműveket, köztük amerikai, olasz és kanadai gyártmányú eszközöket, valamint 21 kisteherautót és öt lőszerraktárat veszített.

A Dél harccsoport övezetében szintén mintegy 205 ukrán katona halt vagy sérült meg, öt páncélozott harcjármű, nyolc gépjármű és négy tábori tüzérségi löveg megsemmisülése mellett. Az orosz közlés szerint két elektronikai állomást, egy amerikai gyártmányú radarállomást és két raktárat is megsemmisítettek.

A legnagyobb veszteségeket a Közép harccsoport térségében regisztrálták, ahol több mint 495 ukrán katona esett el vagy sebesült meg. 

A Kelet harccsoport övezetében mintegy 190 fős veszteséget szenvedett el az ukrán hadsereg, míg a Dnyeper harccsoport térségében több mint 55 katona, kilenc gépjármű, két zavaróállomás és egy anyagraktár semmisült meg. 

A minisztérium összesítése szerint az orosz erők az elmúlt nap során 153 helyszínen mértek csapásokat ukrán fegyveres alakulatokra és külföldi zsoldosokra, miközben a légvédelem 140 ukrán drónt és két rakétát semmisített meg.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést tart (Fotó: AFP)

