Újabb település került orosz kézre, nehéz helyzetben Ukrajna

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb összesítése szerint az elmúlt 24 órában az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett el a frontvonal szinte teljes hosszán. Az orosz vezérkar közlése szerint az orosz csapatok az elmúlt nap elfoglalták Dibrova települést a Donyecki régióban. Ukrajna az elmúlt 24 órában mintegy 1360 katonát veszített az orosz erőkkel vívott harcokban – írja a TASZSZ.

Ukrajna egy újabb települést vesztett Donyeckben

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Az Észak harccsoport övezetében az ukrán csapatok körülbelül 205 főnyi veszteséget szenvedtek el, egy önjáró tüzérségi rendszer, kilenc gépjármű és egy elektronikai hadviselési állomás megsemmisítése mellett. A minisztérium tájékoztatása szerint