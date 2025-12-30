kutyamacskakapcsolatélet

Itt a legújabb kutatási eredmény, így hatnak az egészségünkre a háziállatok

Egy friss kutatás megerősítette azt, amit a gazdik régóta sejtenek: a háziállatok nem csupán érzelmi támaszt nyújtanak, de mérhetően növelik a boldogságszintet is. A Kenti Egyetem tanulmánya szerint egy kutya vagy macska társaságában szerzett „boldogságérték” éves szinten 70 ezer fontnak megfelelő mentális jólétet jelent, amely összemérhető a házasság vagy a közeli emberi kapcsolatok pozitív hatásával.

2025. 12. 30.
A háziállatok egyedülálló módon viszonozzák a befektetett figyelmet és szeretetet. A kutyák és macskák emberre gyakorolt hatását régóta kutatják, és egy friss, nagyszabású brit vizsgálat, amelyet a Kenti Egyetem közgazdásza, Adelina Gschwandtner vezetett, most határozottan kimondja: a háziállatok növelik a gazdáik jóllétét – írja az EgészségKalauz.hu. A kutatás statisztikai módszerekkel igazolta, hogy az állattartás önmagában – az életkor, jövedelem vagy családi állapot mellett – növeli az élettel való elégedettséget, és nem csupán az eleve vidámabb emberek hajlamosabbak állatot tartani.

Man sitting on sofa with domestic animals. Pet owner stroking his old cat and dog together.
A háziállatok nemcsak boldogságot hoznak, bizonyítottan csökkentik a stresszhormonokat is
A kutatócsoport megpróbálta számszerűsíteni ezt az érzelmi értéket, és az eredmény elgondolkodtató: egy kutya vagy macska társaságában szerzett „boldogságérték” évi 70 ezer fontnak (körülbelül 32,2 millió forintnak) felel meg.

Ez az összeg gazdasági értelemben összemérhető a házasságkötés vagy a rendszeres családi és baráti kapcsolatok mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásával. Ez azt jelzi, hogy a háziállatok a szűkebb érzelmi közösség teljes értékű tagjaiként funkcionálnak.

Fontos korlátja a vizsgálatnak, hogy kizárólag a kutyákra és macskákra fókuszált, és nem követte a gazdák életét éveken keresztül, így a kötődés időbeli mélyülését nem tudta vizsgálni. Claudia Giolitti-Wright terapeuta arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyéni kötődési mintázatok befolyásolják, ki mennyire talál biztonságot és megnyugvást egy állatban. A boldogság pénzben való mérése nem tökéletes, de hasznos kapaszkodót ad a döntéshozóknak.

A pszichológiai hatáson túl a háziállatok biológiai szinten is érezhető előnyökkel járnak. Számos kutatás igazolta, hogy a velük való rendszeres érintkezés csökkenti a szervezet stresszhormonszintjét, lassítja a pulzust és mélyíti a légzést, ami nyugalmat és ellazulást eredményez.

Közegészségügyi szempontból a háziállatok jelentősége a magány „csendes járványa” elleni küzdelemben is megmutatkozik. Ashwini Nadkarni, a Harvard pszichiátere szerint az állatok értékének számszerűsítése alapot ad arra, hogy az állatasszisztált programok nagyobb szerepet kapjanak az idősgondozásban vagy az egészségpolitikában. A kutyasétáltatás például természetes módon segít a kapcsolatépítésben más gazdikkal, áthidalva az elszigeteltséget.

Végül, a háziállatok feltétel nélküli, csendes jelenléte pótolhatatlan támaszt nyújt gyász vagy trauma feldolgozása során. Jelenlétük segít a rutinba való visszatérésben, enyhíti az üresség érzését, és nyugtató jelzésként működik az idegrendszer számára, segítve a biztonságérzet és a gyógyulás folyamatát.

