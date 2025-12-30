Itt a legújabb kutatási eredmény, így hatnak az egészségünkre a háziállatok

A háziállatok egyedülálló módon viszonozzák a befektetett figyelmet és szeretetet. A kutyák és macskák emberre gyakorolt hatását régóta kutatják, és egy friss, nagyszabású brit vizsgálat, amelyet a Kenti Egyetem közgazdásza, Adelina Gschwandtner vezetett, most határozottan kimondja: a háziállatok növelik a gazdáik jóllétét – írja az EgészségKalauz.hu. A kutatás statisztikai módszerekkel igazolta, hogy az állattartás önmagában – az életkor, jövedelem vagy családi állapot mellett – növeli az élettel való elégedettséget, és nem csupán az eleve vidámabb emberek hajlamosabbak állatot tartani.

A háziállatok nemcsak boldogságot hoznak, bizonyítottan csökkentik a stresszhormonokat is

Fotó: Shutterstock

A kutatócsoport megpróbálta számszerűsíteni ezt az érzelmi értéket, és az eredmény elgondolkodtató: egy kutya vagy macska társaságában szerzett „boldogságérték” évi 70 ezer fontnak (körülbelül 32,2 millió forintnak) felel meg.

Ez az összeg gazdasági értelemben összemérhető a házasságkötés vagy a rendszeres családi és baráti kapcsolatok mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásával. Ez azt jelzi, hogy a háziállatok a szűkebb érzelmi közösség teljes értékű tagjaiként funkcionálnak.

Fontos korlátja a vizsgálatnak, hogy kizárólag a kutyákra és macskákra fókuszált, és nem követte a gazdák életét éveken keresztül, így a kötődés időbeli mélyülését nem tudta vizsgálni. Claudia Giolitti-Wright terapeuta arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyéni kötődési mintázatok befolyásolják, ki mennyire talál biztonságot és megnyugvást egy állatban. A boldogság pénzben való mérése nem tökéletes, de hasznos kapaszkodót ad a döntéshozóknak.

A pszichológiai hatáson túl a háziállatok biológiai szinten is érezhető előnyökkel járnak. Számos kutatás igazolta, hogy a velük való rendszeres érintkezés csökkenti a szervezet stresszhormonszintjét, lassítja a pulzust és mélyíti a légzést, ami nyugalmat és ellazulást eredményez.

Közegészségügyi szempontból a háziállatok jelentősége a magány „csendes járványa” elleni küzdelemben is megmutatkozik. Ashwini Nadkarni, a Harvard pszichiátere szerint az állatok értékének számszerűsítése alapot ad arra, hogy az állatasszisztált programok nagyobb szerepet kapjanak az idősgondozásban vagy az egészségpolitikában. A kutyasétáltatás például természetes módon segít a kapcsolatépítésben más gazdikkal, áthidalva az elszigeteltséget.