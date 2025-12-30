otthon startprogramsegítség

Húszezer fiatal jutott hozzá első otthonához az Otthon start programnak köszönhetően

Szeptemberi indulása óta soha nem látott lendületet vett a kormány legújabb otthonteremtési intézkedése. A számok önmagukért beszélnek: a fiatalok tömegesen élnek a lehetőséggel, az ingatlanpiaci tranzakciók jelentős részét már ők adják. Az Otthon start kedvező feltételeinek köszönhetően rövid idő alatt több tízezer honfitársunk juthatott saját ingatlanhoz.

2025. 12. 30. 9:59
Sikeres az Otthon start program Fotó: Kallus György
A legfrissebb tájékoztatás szerint négy hónap leforgása alatt több mint húszezer fiatal vált első lakástulajdonossá az Otthon start program segítségével. A szeptember elsejei start óta eltelt időszak eredményei minden várakozást felülmúltak. Tizenötezer olyan szerződés köttetett, ahol a bankok már folyósították is a hitelt az igénylők számára. A folyamat nem áll meg, hiszen további tizenötezer szerződés jelenleg is ügyintézés alatt áll, ami jól mutatja a program iránti töretlen bizalmat.

Már minden tíz ingatlantranzakcióból négy otthon startos. / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI
Komoly siker az Otthon start

A kormányzati intézkedés hatása a teljes ingatlanpiacon érezhető. A fiatalok jelenléte és alkupozíciója látványosan megerősödött. A statisztikák szerint ma már tíz ingatlantranzakcióból négy esetben Otthon startos vásárló áll a vevői oldalon. Ez az arány jelzi, hogy a program valós piaci igényekre adott hatékony választ, és érdemi segítséget nyújt az önálló életkezdéshez.

A siker kulcsa a rendkívül kedvező konstrukcióban rejlik. A legfeljebb háromszázalékos kamatozású hitel kiszámítható terhet jelent a családoknak, a futamidő pedig akár huszonöt év is lehet. Az ötvenmillió forintos hitelkeret bőséges mozgásteret biztosít a megfelelő ingatlan kiválasztásához. Különösen nagy könnyebbség a fiataloknak a tízszázalékos önerőszabály, amely sokak számára tette elérhetővé a lakásvásárlást, akiknek korábban a magasabb indulótőke előteremtése okozott nehézséget.

Az csak növeli a program rugalmasságát, hogy a hitel kombinálható más otthonteremtési és családtámogatási formákkal is. Ez a lehetőség komplex védőhálót és támogatási rendszert kínál a gyermeket nevelő vagy családalapítás előtt álló pároknak.

A döntéshozók szívből gratulálnak annak a több mint húszezer fiatalnak, aki már élt a lehetőséggel, és mindenki mást is arra biztatnak, hogy tanulmányozza a fix kamatozású hitel nyújtotta előnyöket.

