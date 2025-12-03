Elképesztő csúcson a lakáshitelek, berobbantotta a piacot az Otthon start

Hihetetlen számokat lehet látni az Magyar Nemzeti Bank statisztikáiban, a jegybank adatai alapján ugyanis összességében 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a bankok lakáshitel-szerződéseket. De miért olyan extrém ez az adat?

A teljes lakáshitel-volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. Jó eséllyel ezek nagy része Otthon start hitel volt

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az eddigi legmagasabb értéket 2022. májusában lehetett látni, akkor 153,94 milliárd forint összeg volt a teljes szerződéskötési volumen. (Ekkor volt csúcson az új lakások vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású Zöld otthon program.) Vagyis az eddigi rekordot 67,32 százalékkal haladta meg a legfrissebb érték. De minek köszönhető ez a felfutás?

Otthon start, hitelfelvétel indul

Nem lesz meglepetés, de a hatalmas emelkedés mögött jelentős részben az új, évi 3 százalékos kamatozású kölcsön, az Otthon start hitel áll. Már szeptemberben lehetett hallani, hogy milyen hatalmas az érdeklődés, mennyire sok kérelmet nyújtottak be a bankokhoz. A bírálat, értékbecslés azonban 4-6 hetet is igénybe vehet – nagy mennyiségű hiteligénylés esetén akár többet is –, így szerződéskötések száma októberben tudott igazán felfutni.

A statisztikai adatok is alátámasztják a támogatott kölcsönök kilövését. A teljes lakáshitel-volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. Jó eséllyel ezek nagy része Otthon start hitel volt. A lakáshiteleken belül októberben a támogatott kölcsönök aránya meghaladta a 79 százalékot, gyakorlatilag csak minden ötödik hiteligénylő vett fel piaci kamatozású kölcsönt – derül ki a Bankmonitor elemzéséből. Az Otthon start indulása előtt ez az arány 20-25 százalék között mozgott. Eddig 2022 tavaszán volt a legnagyobb a részaránya a támogatott kölcsönöknek, akkor durván minden második hitelhez kapcsolódott állami támogatás. Ez persze azt is jelenti, hogy az Otthon start hitel kiszorítja a piaci kölcsönöket: nemcsak új, amúgy lakásvásárlást nem tervező személy igényelte a hitelt, hanem sok olyan adós is az Otthon startot választotta, aki amúgy piaci kamatozású kölcsönt igényelt volna.

A szerződésszám nem emelkedett olyan nagy mértékben

A hitelvolumen mellett a szerződések száma is emelkedett, ott azonban nem láthatunk ilyen drasztikus megugrást. Októberben összesen 9676-an kötöttek lakáshitel-szerződést, ez 70,44 százalékkal haladja meg a szeptemberi 5677-es számot. De azt látni kell, hogy a korábban, például 2021 nyarán a havi 10 ezret is meghaladta a lakáshitelcélú kölcsönszerződések száma – írja legfrissebb elemzésében a BiztosDöntés.hu.