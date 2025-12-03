Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

lakáshitel hitelpiac Otthon Start Program hitelfelvétel

Elképesztő csúcson a lakáshitelek, berobbantotta a piacot az Otthon start

Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést. Ekkora még sosem volt a volumen egyetlen hónapban sem, az előző hónaphoz képest 128,66 százalékos a növekedés. Természetesen hatalmas szerepe van ebben az Otthon start hitelnek, a támogatott kölcsön szeptemberi indulását követő igénylésekből ugyanis az ősz második hónapjára lettek szerződések. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönök iránt is változatlanul erős a kereslet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:22
Hihetetlen számokat lehet látni az Magyar Nemzeti Bank statisztikáiban, a jegybank adatai alapján ugyanis összességében 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a bankok lakáshitel-szerződéseket. De miért olyan extrém ez az adat?

lakáshitel, OTP
A teljes lakáshitel-volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. Jó eséllyel ezek nagy része Otthon start hitel volt
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az eddigi legmagasabb értéket 2022. májusában lehetett látni, akkor 153,94 milliárd forint összeg volt a teljes szerződéskötési volumen. (Ekkor volt csúcson az új lakások vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású Zöld otthon program.) Vagyis az eddigi rekordot 67,32 százalékkal haladta meg a legfrissebb érték. De minek köszönhető ez a felfutás?

Otthon start, hitelfelvétel indul

Nem lesz meglepetés, de a hatalmas emelkedés mögött jelentős részben az új, évi 3 százalékos kamatozású kölcsön, az Otthon start hitel áll. Már szeptemberben lehetett hallani, hogy milyen hatalmas az érdeklődés, mennyire sok kérelmet nyújtottak be a bankokhoz. A bírálat, értékbecslés azonban 4-6 hetet is igénybe vehet – nagy mennyiségű hiteligénylés esetén akár többet is –, így szerződéskötések száma októberben tudott igazán felfutni.

A statisztikai adatok is alátámasztják a támogatott kölcsönök kilövését. A teljes lakáshitel-volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. Jó eséllyel ezek nagy része Otthon start hitel volt. A lakáshiteleken belül októberben a támogatott kölcsönök aránya meghaladta a 79 százalékot, gyakorlatilag csak minden ötödik hiteligénylő vett fel piaci kamatozású kölcsönt – derül ki a Bankmonitor elemzéséből. Az Otthon start indulása előtt ez az arány 20-25 százalék között mozgott. Eddig 2022 tavaszán volt a legnagyobb a részaránya a támogatott kölcsönöknek, akkor durván minden második hitelhez kapcsolódott állami támogatás. Ez persze azt is jelenti, hogy az Otthon start hitel kiszorítja a piaci kölcsönöket: nemcsak új, amúgy lakásvásárlást nem tervező személy igényelte a hitelt, hanem sok olyan adós is az Otthon startot választotta, aki amúgy piaci kamatozású kölcsönt igényelt volna.

A szerződésszám nem emelkedett olyan nagy mértékben

A hitelvolumen mellett a szerződések száma is emelkedett, ott azonban nem láthatunk ilyen drasztikus megugrást. Októberben összesen 9676-an kötöttek lakáshitel-szerződést, ez 70,44 százalékkal haladja meg a szeptemberi 5677-es számot. De azt látni kell, hogy a korábban, például 2021 nyarán a havi 10 ezret is meghaladta a lakáshitelcélú kölcsönszerződések száma – írja legfrissebb elemzésében a BiztosDöntés.hu.

Természetesen ez azt is jelenti, hogy az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett: októberben egy átlagos lakáshitel összege 26,6 millió forint volt. Egy hónappal korábban ez az érték még 20 millió forint alatt maradt. Ez alátámasztja azokat az előzetes információkat, hogy Otthon start kölcsönből érdemben nagyobb összeget vesznek fel az igénylők. Számos banknál a támogatott kölcsön átlagos összege meghaladja a 30 millió forintot is.

Dübörög a lakossági hitelpiac

A lakáshitel-kihelyezések megugrásától függetlenül is igen jól teljesít a lakossági hitelpiac: a személyi kölcsönöknél októberre közel 100 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki az MNB, így az első tízhavi szerződéses összeg 935,6 milliárd forintot tett ki – ami amellett, hogy új csúcs, szintén meghaladja a teljes 2024-es volument.

A babaváró hitelnél és a munkáshitelnél viszont nem hozott áttörést az október: előbbinél 22,8 milliárd, utóbbinál 9,7 milliárd forintnyi új szerződést regisztrált a jegybank. Figyelemre méltó viszont, hogy a babavárónál az októberi volt az eddigi legjobb hónap, amelyben szintén lehetett szerepe az Otthon start program elindulásának.

Mindezek nyomán nem meglepő, hogy a lakossági hitelek állománya is új csúcsra, 12 233,7 milliárd forintra emelkedett október végére, ami 11,8 százalékos növekedést tükröz az előző év azonos időszakához képest. A piaci átlagnál jóval gyorsabban gyarapodott viszont a lakáshitelek és a személyi kölcsönök portfóliója: előbbinél 15, utóbbinál 17,8 százalékos, éves növekedést mért az MNB.

Mi várható az elkövetkező hónapokban? 

Egész szeptemberben igen magas volt az érdeklődés, a Bankmonitor szakértői szerint az októberi szerződéskötésekbe még nem jelent meg az eddigi összes igénylés. Így várhatóan a novemberi szerződéskötési adatok is magasak, akár az október közeli értékeknek megfelelőek lesznek.

