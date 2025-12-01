Otthon Start Programhitelingatlanlakáshitel piacbanklakáshitel

A fix 3 százalékos hitelhez mérhető otthonteremtési segítség még nem volt Magyarországon

Még az előzetes várakozásokat is felülmúlta a fix 3 százalékos hitelt nyújtó Otthon start program első időszaka. Felfokozott a kereslet, de a kormányzat a kínálatbővülés érdekében és a lakásárak emelkedésének megfékezésére számos intézkedést hozott az elmúlt hetekben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:44
építkezés , építőipar , CSOK , Ház , Társasház , újépítésű , allvállalkozó , munkás , vendégmunkás , fővállalkozó , hitel , lakáshitel , devizahitel , válság , lakás , bérház , bérlakás , épít , építtető , Béres Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden beszámoló és valamennyi adatsor azt mutatja, hogy a rendszerváltozás óta nem volt az Otthon start programhoz mérhető otthonteremtési program Magyarországon.

A hatalmas érdeklődés már a program júliusi bejelentése utáni hetekben megnyilvánult, ingatlanpiaci szakértők a kereslet rendkívüli emelkedéséről beszéltek, majd a szeptember 1-jei kezdés valóban teljesen felbolygatta a lakáspiacot.

A Demokrata arról számolt be, hogy a bankoktól származó információk szerint az első másfél hónapban mintegy 15 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében. Összehasonlításul érdemes feleleveníteni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) keresettségének csúcsán sem volt havi négy-öt ezernél több igénylés. Az Otthon start esetében feltehetően fél év alatt is bőven meghaladhatja az igénylések száma a negyvenezret. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nemrég arról beszélt, hogy a hitel iránt nagy az érdeklődés,

naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz.

A fokozott érdeklődés nem véletlen, hiszen a jelenlegi kamatkörnyezetben hihetetlenül kedvező, fix 3 százalékos lakáshitelről van szó, amely akár 25 évre felvehető, és igényléséhez elég mindössze tíz százalék önerő. Az Otthon startnál ráadásul csak annyi a megkötés, hogy olyan személy igényelheti, akinek a megelőző tíz évben nem volt a tulajdonában lakóingatlan. Ez alól is kivételt képez, ha valakinek legfeljebb 15 millió forint értékű ingatlana volt, vagy legfeljebb 50 százalékban birtokolt lakóingatlant.

A kereslet, az érdeklődés tehát minden előzetes várakozást felülmúl, emellett 

a kínálat szempontjából nagyon fontos, hogy az Otthon start hitelbe építettek be felső korlátokat.

Eszerint legfeljebb százmillió forintba kerülő lakásra és legfeljebb 150 millió forintért megvásárolható házra fordítható a kölcsön. Még egy szabálynak kell megfelelni, ez pedig a másfél millió forintos négyzetméterár.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Béres Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu