A fix 3 százalékos hitelhez mérhető otthonteremtési segítség még nem volt Magyarországon

Minden beszámoló és valamennyi adatsor azt mutatja, hogy a rendszerváltozás óta nem volt az Otthon start programhoz mérhető otthonteremtési program Magyarországon.

A hatalmas érdeklődés már a program júliusi bejelentése utáni hetekben megnyilvánult, ingatlanpiaci szakértők a kereslet rendkívüli emelkedéséről beszéltek, majd a szeptember 1-jei kezdés valóban teljesen felbolygatta a lakáspiacot.

A Demokrata arról számolt be, hogy a bankoktól származó információk szerint az első másfél hónapban mintegy 15 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében. Összehasonlításul érdemes feleleveníteni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) keresettségének csúcsán sem volt havi négy-öt ezernél több igénylés. Az Otthon start esetében feltehetően fél év alatt is bőven meghaladhatja az igénylések száma a negyvenezret. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nemrég arról beszélt, hogy a hitel iránt nagy az érdeklődés,

naponta átlagosan ezer megkeresés érkezik a bankokhoz.

A fokozott érdeklődés nem véletlen, hiszen a jelenlegi kamatkörnyezetben hihetetlenül kedvező, fix 3 százalékos lakáshitelről van szó, amely akár 25 évre felvehető, és igényléséhez elég mindössze tíz százalék önerő. Az Otthon startnál ráadásul csak annyi a megkötés, hogy olyan személy igényelheti, akinek a megelőző tíz évben nem volt a tulajdonában lakóingatlan. Ez alól is kivételt képez, ha valakinek legfeljebb 15 millió forint értékű ingatlana volt, vagy legfeljebb 50 százalékban birtokolt lakóingatlant.

A kereslet, az érdeklődés tehát minden előzetes várakozást felülmúl, emellett

a kínálat szempontjából nagyon fontos, hogy az Otthon start hitelbe építettek be felső korlátokat.

Eszerint legfeljebb százmillió forintba kerülő lakásra és legfeljebb 150 millió forintért megvásárolható házra fordítható a kölcsön. Még egy szabálynak kell megfelelni, ez pedig a másfél millió forintos négyzetméterár.