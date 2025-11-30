Már az idén döbbenetes értékű új lakáshitel-szerződést hozhat az Otthon start

A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy a legfrissebb adatok szerint 8500 elbírált és folyósított Otthon start hitelnél jár a piac, ám ez a szám mostanra már a tízezerhez járhat közelebb.

– Miután szeptemberben az átfutási idők miatt még csak valamivel több mint hatszáz szerződésig jutottak el a pénzintézetek, a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján azzal lehet számolni, hogy az év végéig megkötött szerződések száma megközelítheti, de akár meg is haladhatja a 15 ezret – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ha pedig az eddig megkötött szerződések 35 millió forint környéki, átlagos összegét vesszük figyelembe, akkor a december végéig megkötött új szerződések volumene elérheti – sőt, akár meg is haladhatja – az ötszázmilliárd forintot – teszi hozzá.

Új rekord jön a lakáshiteleknél, már csak a mértéke a kérdés

A szakértő szerint az Otthon start program elindulása nyomán az idén megkötött lakáshitel-szerződések összege is jóval meghaladja majd a tavalyi, 1351,4 milliárd forintos rekordot, és a növekedés mértéke akár harminc százalék feletti is lehet.

– Az új támogatott hitel iránti keresletet látva az is valószínűsíthető, hogy a lakáshitel-piac teljesítménye már október végére túlszárnyalta a tavalyi egész évit, hiszen már az év első kilenc hónapjában is közel 1170 milliárd forintnyi új szerződést regisztrált a Magyar Nemzeti Bank – mutat rá Gergely Péter.

Az Otthon Start megjelenése nyomán ugrásszerűen nőhet a támogatott lakáshitelek új szerződéseken belüli aránya is. Ezt alátámasztja, hogy már szeptemberben közel 43 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződéseket a bankok, szemben az augusztusban regisztrált, nem egészen 24 milliárddal. Ennyi új kihelyezésre 2022 júniusa óta nem akadt példa a támogatott lakáshiteleknél: akkor a jegybank Zöld otthon programjához kapcsolódó kölcsönök dobták meg a mennyiséget.

Az igénylők többsége 35 év alatti

Az eddig megkötött Otthon start-szerződéseknél mért, nagyjából 35 millió forintos, átlagos hitelösszeg is jóval magasabb a teljes piac húszmillió forint alatti átlagánál, vagyis az egy szerződésre jutó összegnél is jelentős emelkedést hoz az új konstrukció.