Tönkretenné a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodás: ez a kulcságazat különösen nagyot bukhat

1991-ben négy dél-amerikai ország létrehozta az úgynevezett Déli Közös Piacot, vagyis a Mercosurt. Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő szervezet célja egy kereskedelmi tömb létrehozása volt. 2012-ben Venezuela is csatlakozott, de 2017-ben felfüggesztették a tagságát. Bolívia 2012-ben szintén kifejezte csatlakozási szándékát, azonban a csatlakozásról szóló jegyzőkönyv megerősítését a négy alapító tagállam parlamentjei még függőben hagyták. A Mercosur-országok gazdasági súlya jelentős: együtt a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unió sürgeti az egyeztetések lefolytatását, hiszen egy ekkora piac megnyitása számos előnyt is magában hordozhat az európai társaságok számára − derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

Az elmúlt hetekben Európa számos nagyvárosában, így például Párizsban is tüntettek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen/Fotó: AFP/VALERIE DUBOIS/Hans Lucas

Az EU és a Mercosur-országok közötti egyeztetések relatív hosszú időszakra tekintenek vissza. Az első lépések a partnerség irányába még 1999–2000-ben kezdődtek, amikor az EU Tanácsa meghatározta a tárgyalási irányokat az úgynevezett Interregionális Társulási Megállapodásra vonatkozóan. 2000 áprilisában formálisan is elindultak a tárgyalások a felek között a szabadkereskedelmi megállapodás kialakításának feltételeiről. Ezt követően egy hosszabb időszak következett, amikor érdemi előrelépés nem történt, a tárgyalások csak 2016-ban vettek új lendületet. 2019 júniusában az EU és a Mercosur-országok képviselői elvi kereskedelmi megállapodásra jutottak, 2020 júniusában pedig lezárták az Együttműködés és politikai párbeszéd elnevezésű tárgyalási pillért. Ez volt az a szakasz, amikor a teljes társulási megállapodás tárgyalásai lényegében befejeződtek.

2023-tól a tárgyalások főleg a vitatott területekre terjedtek ki, vagyis leginkább a környezetvédelmi és mezőgazdasági ágazatokat érintő kérdésekre. 2024 decemberében tovább erősítették a megállapodást, többek között a párizsi megállapodás beépítésével. 2025 szeptemberében az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtotta a megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó javaslatot, amely azonban heves vitákat generált mind az EU, mind a társadalmi és vállalati szinteken.