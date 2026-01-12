Brüsszel a gazdák ellen. Hortay Olivér szerint a Mercosur-országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezmény az európai mezőgazdaság végét jelentheti. Az olcsó, gyakran jóval lazább környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok mellett előállított dél-amerikai termékek eláraszthatják az európai piacokat, ellehetetlenítve a helyi gazdálkodókat.
Hortay Olivér: Az európai gazdák az életükért küzdenek, Brüsszel mégis cserben hagyja őket
Európa-szerte egyre erősödik az elégedetlenség a Brüsszel által erőltetett Mercosur-megállapodás miatt – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Mint arról lapunk is beszámolt Brüsszelben új szakaszába lépett az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ügye: a tervezet múlt hét pénteken átjutott az Európai Tanácson, miközben Európa-szerte tovább erősödnek a gazdatüntetések és a politikai ellenállás.
A Mercosur-megállapodás ellen tiltakozók szerint az alku kiegyensúlyozatlan, és hosszú távon súlyos károkat okozhat az európai mezőgazdaságnak. A tiltakozási hullám már négy napja tart, és egyre több országra terjed ki. Gazdák ezrei vonulnak utcára Franciaországtól Belgiumon át Németországig, hogy megakadályozzák a megállapodás elfogadását, amely szerintük tönkretenné a vidéki Európát.
Brüsszel az európai gazdák ellen van
Hortay Olivér szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke súlyos hibát követ el azzal, hogy figyelmen kívül hagyja a gazdák jogos aggodalmait. A brüsszeli elit szerinte ideológiai alapon hoz döntéseket, miközben az európai élelmiszer-önrendelkezés és több millió család megélhetése forog kockán.
A szakértő úgy látja, a most zajló tiltakozások nem fognak hamar elcsitulni, mert a tét túl nagy: az európai gazdák léte a kérdés. Amíg Brüsszel nem hajlandó újragondolni a Mercosur-egyezményt, addig az ellenállás is folytatódni fog – figyelmeztetett Hortay.
A gazdák harca egyben Európa jövőjéről is szól: arról, hogy megmaradhat-e az önellátás, a minőségi élelmiszer-termelés és a vidéki életforma, vagy mindezt feláldozzák a globális kereskedelem oltárán.
Borítókép: Hortay Olivér szerint az európai gazdák a túlélésükért küzdenek (Forrás: Facebook/Hortay Olivér)
