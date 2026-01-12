Mi az az „Oresnyik”, és mennyibe kerül egyetlen bevetése? – Amit az orosz új rakétáról tudni lehet

„Az orosz fegyveres erők által január 9-én éjjel az Oresnyik mobil földi telepítésű rakétarendszerrel végrehajtott támadás következtében a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzem leállt” – közölte január 12-én az orosz Védelmi Minisztérium. Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Putyin megtorlást ígért, amire nem kellett sokat várni: az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen.

Az orosz Védelmi Minisztérium pontosította mit támadtak meg az Oresnyik rakéta bevetésekor. Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

Eddig csak találgatások voltak a célponttal kapcsolatban, most ezt is tisztázták az oroszok.

Oresnyik: Egy régi program új néven?

2024 végén új név jelent meg az orosz stratégiai fegyverarzenálról szóló hírekben: az „Oresnyik”. A rendszert Vlagyimir Putyin említette először nyilvánosan, majd röviddel később nyugati és ukrán források arról számoltak be, hogy a fegyvert harci körülmények között is bevetették Ukrajna ellen. A pontos technikai adatok és költségek azonban – mint sok orosz fegyver esetében – homályban maradtak.

Az Oresnyik egyedisége az úgynevezett MIRV-technológia (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles), ami azt jelenti, hogy nem egyetlen robbanófejet szállít. A rakéta felemelkedik a szuborbitális magasságba, majdnem az űrbe, ott a hordozóegység szétválik, és több egységet bocsát ki. Ezek az egységek külön-külön, irányítottan zuhannak a célpontok felé. A CNN azt írja, hogy akár hat különálló rakéta is levállhat és más-más célpontokat támadhat. Így egy rakéta kilövésével több csapás is mérhető egyszerre, és akár képes nukleáris töltettet is hordozni - írta korábban a tudas.hu.

A nyugati katonai elemzők többsége egyetért abban, hogy az Oresnyik nem teljesen „új” fejlesztés. A leggyakrabban idézett értékelések szerint a rendszer szoros technológiai kapcsolatban állhat az RS-26 „Rubezs” programmal, amelyet Oroszország korábban közepes hatótávolságú ballisztikus rakétaként fejlesztett.

Az RS-26 Rubezh fejlesztését hivatalosan évekkel ezelőtt háttérbe szorították, de több szakértő szerint a technológia nem tűnt el, hanem más projektekben élt tovább.