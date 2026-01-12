oresnyikukrajnaoroszországrakéta

Mi az az „Oresnyik”, és mennyibe kerül egyetlen bevetése? – Amit az orosz új rakétáról tudni lehet

Egyetlen bevetés, több tízmillió dollár – ennyibe kerülhet az az „Oresnyik” nevű orosz rakéta, amelyet Ukrajnában vetettek be. A fegyvert Moszkva áttörésként mutatja be, ám a nyilvánosan ellenőrizhető adatok hiányosak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 15:28
Oresnyik: minden egyes kilövés súlyos pénzügyi és politikai döntés, nem csupán katonai művelet. Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
„Az orosz fegyveres erők által január 9-én éjjel az Oresnyik mobil földi telepítésű rakétarendszerrel végrehajtott támadás következtében a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzem leállt” – közölte január 12-én az orosz Védelmi Minisztérium. Mint ismert, az ukrán fegyveres erők december 28-án este sikertelen támadást indítottak az orosz elnöki rezidencia ellen. Putyin megtorlást ígért, amire nem kellett sokat várni: az orosz erők Oresnyik rakétákat vetettek be egy nagyszabású támadásban kritikus ukrajnai létesítmények ellen. 

orosz oresnyik rakéta
Az orosz Védelmi Minisztérium pontosította mit támadtak meg az Oresnyik rakéta bevetésekor. Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

Eddig csak találgatások voltak a célponttal kapcsolatban, most ezt is tisztázták az oroszok.

Oresnyik: Egy régi program új néven?

2024 végén új név jelent meg az orosz stratégiai fegyverarzenálról szóló hírekben: az „Oresnyik”. A rendszert Vlagyimir Putyin említette először nyilvánosan, majd röviddel később nyugati és ukrán források arról számoltak be, hogy a fegyvert harci körülmények között is bevetették Ukrajna ellen. A pontos technikai adatok és költségek azonban – mint sok orosz fegyver esetében – homályban maradtak.

Az Oresnyik egyedisége az úgynevezett MIRV-technológia (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles), ami azt jelenti, hogy nem egyetlen robbanófejet szállít. A rakéta felemelkedik a szuborbitális magasságba, majdnem az űrbe, ott a hordozóegység szétválik, és több egységet bocsát ki. Ezek az egységek külön-külön, irányítottan zuhannak a célpontok felé. A CNN azt írja, hogy akár hat különálló rakéta is levállhat és más-más célpontokat támadhat. Így egy rakéta kilövésével több csapás is mérhető egyszerre, és akár képes nukleáris töltettet is hordozni - írta korábban a tudas.hu.

A nyugati katonai elemzők többsége egyetért abban, hogy az Oresnyik nem teljesen „új” fejlesztés. A leggyakrabban idézett értékelések szerint a rendszer szoros technológiai kapcsolatban állhat az RS-26 „Rubezs” programmal, amelyet Oroszország korábban közepes hatótávolságú ballisztikus rakétaként fejlesztett.
Az RS-26 Rubezh fejlesztését hivatalosan évekkel ezelőtt háttérbe szorították, de több szakértő szerint a technológia nem tűnt el, hanem más projektekben élt tovább.

Az Oresnyikről szóló információk alapján:

  • szárazföldi indítású, közepes vagy interkontinentális hatótávolságú ballisztikus rakétáról lehet szó,
  • több robbanófejes (MIRV-szerű) kialakítással,
  • amelynek sebességét az orosz kommunikáció „hiperszonikusnak” nevezi – noha ballisztikus rakéták esetében ez inkább technikai adottság, mint különleges újdonság.

Mennyi lehetett a fejlesztés ára?

A fejlesztési költségekről semmilyen hivatalos adat nem áll rendelkezésre. Oroszország stratégiai fegyverprogramjai jellemzően államtitoknak minősülnek, a költségek pedig több program között oszlanak meg.

Elemzői becslések szerint, mivel az Oresnyik nem a nulláról indult, hanem korábbi rakétaprogramokra támaszkodhat, a fejlesztés költsége alacsonyabb lehetett, mint egy teljesen új fegyverrendszeré. Ugyanakkor egy ilyen kategóriájú ballisztikus rakéta fejlesztése még így is több százmillió, akár milliárd dolláros nagyságrendű beruházás lehetett.

Egy rakéta ára: tízmilliók dollárban

A legkonkrétabb számok az egységárra vonatkoznak – ezek azonban szintén csak becslések.

Ukrán és nyugati katonai elemzők szerint egy Oresnyik rakéta ára nagyjából 40 millió dollár körül lehet.

Más, óvatosabb becslések 50–100 millió dollár közé teszik az előállítási költséget, különösen, ha a rakéta fejlett vezérlést, több robbanófejet és modern elektronikát tartalmaz.

Az ár nagymértékben függhet attól, milyen sorozatban gyártják, és mennyire terheli a rendszert az orosz hadiipar ellátási problémákkal és szankciókkal sújtott beszállítói lánca.

Mennyibe kerül egyetlen Oresnyik kilövése?

Egy ballisztikus rakéta esetében a „kilövés költsége” gyakorlatilag maga a rakéta ára. Ezek az eszközök nem újrahasznosíthatók, vagyis egy indítás egyben több tízmillió dollár „elégetését” jelenti.

A járulékos költségek – logisztika, személyzet, előkészítés, célkijelölés – ehhez képest eltörpülnek. Így egyetlen Oresnyik bevetése:

  • becslések szerint 40–100 millió dollárba kerülhet,
  • ami nagyságrendekkel drágább, mint a legtöbb drón- vagy hagyományos rakétacsapás.

Stratégiai üzenet, nem tömegfegyver

Elemzők szerint az Oresnyik nem tömegesen alkalmazott fegyver, hanem politikai és stratégiai üzenet. Bevetése azt demonstrálja, hogy Oroszország továbbra is képes nagy hatótávolságú, modern rakéták alkalmazására, még akkor is, ha ez jelentős anyagi áldozattal jár.

A pontos kép azonban továbbra is hiányos: az Oresnyik körüli információk részben propaganda-, részben hírszerzési szűrőn keresztül jutnak el a nyilvánossághoz. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy minden egyes kilövés súlyos pénzügyi és politikai döntés, nem csupán katonai művelet.

