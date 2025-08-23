invazívAdriamedúzaHorvátországtengervíz

Medúzák lepték el a tengert Horvátországban

Az utóbbi hetekben valósággal ellepték a bordás medúzák az Adria északi részét. A legnagyobb medúzaveszély az Isztriai-félsziget partjai mentén jelentkezett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 10:13
A furcsa jelenség okai a magas vízhőmérséklet miatt elszaporodó medúzák, amelyek csíphetik a fürdőzőket Hans Lucas/AFP Amaury Cornu
A hosszan tartó meleg időjárás és a 26 fok körüli tengervíz ideális feltételeket teremtett az invazív bordásmedúzák számára – írja a Világgazdaság. A lap szerint ezek az állatok eredetileg a nyugat-atlanti térségből származnak, a teherhajók ballasztvize révén kerültek Európába, így az Adriába is.

A víz alatti képen egy lila medúza a Földközi-tengerben
Elszaporodtak a medúzák az Adrián. Fotó: AFP/Pascal Pochard-Casabianca

Isztria környékén különösen kedvezők a körülmények számukra. A sekélyebb part menti vizek gyorsabban felmelegszenek, és a gyenge áramlatok sem sodorják el a medúzákat. Ráadásul a környéken találhatók a legnagyobb adriai kikötők, köztük a trieszti, amely az Adria első számú tengeri kapuja, így a behurcolt fajok könnyen megtelepedhetnek. De a fiumei kikötőbe érkező hajók a Kvarner-öbölbe is hoztak a fajból.

A bordás medúza a közönséges medúzákkal ellentétben nem csíp, így közvetlen veszélyt nem jelent a fürdőzőkre. Ugyanakkor tömeges jelenlétük kellemetlen lehet. A nyálkás, áttetsző élőlények ugyanis sok helyen

ezerszámra úsznak a strandok közelében, éjszaka a partra sodródott állatok világítanak is.

A fajjal kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma a rendkívüli szaporodási képessége. A példányok hímnősek, és nemcsak a kifejlett egyedek, hanem már a lárvák is képesek szaporodni. Ez azt jelenti, hogy a populáció robbanásszerűen növekedhet a nyár folyamán.

A strandolók kellemetlenségén túl a bordás medúzák komoly ökológiai problémát is okoznak.

A legfőbb táplálékuk, a planktonok mellett ugyanis az őshonos halak ikráit is megeszik, ami hosszabb távon veszélyezteti az egyébként is gyér adriai halállományt.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/Hans Lucas/Amaury Cornu)

