NATONógrádi GyörgyEurópai UnióBarátságészaki áramlat

Globál Nógrádi Györggyel: Ukrajna célkeresztjében a magyar gazdaság?

A NATO és az Európai Unió is mélyen hallgat az ukránok által megtámadott Barátság kőolajvezeték ügyében, az ukrán külügyminiszter válasza minden korábbi arcátlanságot felülmúlt. Az Északi Áramlat gázvezeték ügyében eközben komoly előrelépést jelent, hogy egy ukrán férfit elfogtak a hatóságok. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a globális helyzetet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 9:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszel abból indul ki, hogy teljesen mindegy, mit csinál Ukrajna, csak folytassa a háborút. Így nem meglepő, hogy még az is belefér Ursula von der Leyennek, ha Ukrajna Magyarország infrastruktúráját és energiabiztonságát veszélyezteti – a jelek szerint szándékosan. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. Megjegyezte, ma már világossá vált, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba, és ez nem csak azért van így, mert a szlovákok és magyarok mondják, hanem mert ez a német és az amerikai álláspont is. Az oroszok ugyanakkor azt támogatnák, hogy Ukrajna belépjen az EU-ba, hiszen az tönkretenné az egész csoportosulást. 

 

Veszélyes háború

Nógrádi szerint vannak olyan európai országok, amelyek nem akarják, hogy véget érjen az orosz–ukrán háború. 

– Ezek olyan európai országok, mint a skandinávok, a baltiak, amelyek zsigerből gyűlölik az oroszokat, tehát bármit csinálnak az ukránok, elfogadják. Magyarán csalnak, lopnak, hazudnak. Az odaküldött pénz jelentős részét ellopják, a fegyverek egy része különböző feketepiacokon feltűnik, de ez elfogadható, mert folytatják a háborút

– fogalmazott a szakértő. Megjegyezte azt is, hogy teljesen mindegy, mennyi fegyvert küldenek Ukrajnába, az élőerő hiányzik. 

– Csak ebben az évben az ukrán frontról eltűnt kétszázezer ember: ennyi a halott, a sebesült és a szökevény. Ami lényeges, a szökevények ma fegyver nélkül szöknek el a frontról. Ha ez a folyamat tovább megy, akkor idő kérdése, hogy a fegyvereket magukkal vigyék

– figyelmeztetett.

 

Sokadrangú kérdés

Nógrádi György kiemelte azt is, hogy a washingtoni csúcstalálkozón csak kevés szó esett magáról az ukrajnai háborúról. Úgy vélte, ha összehívnak egy világtalálkozót, szinte soha nem arról beszélnek, ami miatt összehívták, hanem arról, ami akkor aktuális kérdés. 

– Az orosz–ukrán háború rendkívül fontos, de megelőzi Afrika kérdése, Gáza, a libanoni helyzet, a szíriai helyzet, az iráni kérdés. Iránnál most derült ki, hogy négyszáz kiló dúsított uránja van, amit a Nyugat nem tudott elpusztítani. Ott van még a kínai kérdés, az orosz–kínai kapcsolatok, a tajvani kérdés. Ezeket mind meg kell beszélni orosz–amerikai relációban, és ezek nem az orosz–ukrán háború függvényei

– szögezte le a szakértő. Annak kapcsán, hogy az Északi Áramlat gázvezeték ügyében a hatóságok elfogtak egy ukrán férfit, Nógrádi György megjegyezte, hogy az elkövetők soha nem voltak még olyan közel a lebukáshoz, mint most. 

– Egy hatfős csoport hajtotta végre a robbantást, akik ukránok voltak, teljesen mindegy, milyen útlevelük volt. Búvárok lementek, és elhelyezték a robbanóanyagot, elvégezték a munkát. Most pedig a csoport vezetője elmegy nyaralni Riminibe, vállalva a saját kilétét, azt gondolván, hogy teljes biztonságban van. Majd mégis elkapják. Zseniális történet

– mutatott rá Nógrádi. Megjegyezte: az a nagy kérdés, hogy mikor adják ki a férfit Németországnak, illetve hogy megérkezik-e egyáltalán időben. A szakértő arra is utalt, hogy Zelenszkij és csapata talán elhallgattatná az elfogott férfit, és valaki olyanra terelné a gyanút, aki politikailag komoly ellenfele lehet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.