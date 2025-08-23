Globál Nógrádi Györggyel: Ukrajna célkeresztjében a magyar gazdaság?

Brüsszel abból indul ki, hogy teljesen mindegy, mit csinál Ukrajna, csak folytassa a háborút. Így nem meglepő, hogy még az is belefér Ursula von der Leyennek, ha Ukrajna Magyarország infrastruktúráját és energiabiztonságát veszélyezteti – a jelek szerint szándékosan. Erről beszélt Nógrádi György a műsorban. Megjegyezte, ma már világossá vált, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba, és ez nem csak azért van így, mert a szlovákok és magyarok mondják, hanem mert ez a német és az amerikai álláspont is. Az oroszok ugyanakkor azt támogatnák, hogy Ukrajna belépjen az EU-ba, hiszen az tönkretenné az egész csoportosulást.

Veszélyes háború

Nógrádi szerint vannak olyan európai országok, amelyek nem akarják, hogy véget érjen az orosz–ukrán háború.

– Ezek olyan európai országok, mint a skandinávok, a baltiak, amelyek zsigerből gyűlölik az oroszokat, tehát bármit csinálnak az ukránok, elfogadják. Magyarán csalnak, lopnak, hazudnak. Az odaküldött pénz jelentős részét ellopják, a fegyverek egy része különböző feketepiacokon feltűnik, de ez elfogadható, mert folytatják a háborút

– fogalmazott a szakértő. Megjegyezte azt is, hogy teljesen mindegy, mennyi fegyvert küldenek Ukrajnába, az élőerő hiányzik.

– Csak ebben az évben az ukrán frontról eltűnt kétszázezer ember: ennyi a halott, a sebesült és a szökevény. Ami lényeges, a szökevények ma fegyver nélkül szöknek el a frontról. Ha ez a folyamat tovább megy, akkor idő kérdése, hogy a fegyvereket magukkal vigyék

– figyelmeztetett.

Sokadrangú kérdés

Nógrádi György kiemelte azt is, hogy a washingtoni csúcstalálkozón csak kevés szó esett magáról az ukrajnai háborúról. Úgy vélte, ha összehívnak egy világtalálkozót, szinte soha nem arról beszélnek, ami miatt összehívták, hanem arról, ami akkor aktuális kérdés.

– Az orosz–ukrán háború rendkívül fontos, de megelőzi Afrika kérdése, Gáza, a libanoni helyzet, a szíriai helyzet, az iráni kérdés. Iránnál most derült ki, hogy négyszáz kiló dúsított uránja van, amit a Nyugat nem tudott elpusztítani. Ott van még a kínai kérdés, az orosz–kínai kapcsolatok, a tajvani kérdés. Ezeket mind meg kell beszélni orosz–amerikai relációban, és ezek nem az orosz–ukrán háború függvényei

– szögezte le a szakértő. Annak kapcsán, hogy az Északi Áramlat gázvezeték ügyében a hatóságok elfogtak egy ukrán férfit, Nógrádi György megjegyezte, hogy az elkövetők soha nem voltak még olyan közel a lebukáshoz, mint most.

– Egy hatfős csoport hajtotta végre a robbantást, akik ukránok voltak, teljesen mindegy, milyen útlevelük volt. Búvárok lementek, és elhelyezték a robbanóanyagot, elvégezték a munkát. Most pedig a csoport vezetője elmegy nyaralni Riminibe, vállalva a saját kilétét, azt gondolván, hogy teljes biztonságban van. Majd mégis elkapják. Zseniális történet

– mutatott rá Nógrádi. Megjegyezte: az a nagy kérdés, hogy mikor adják ki a férfit Németországnak, illetve hogy megérkezik-e egyáltalán időben. A szakértő arra is utalt, hogy Zelenszkij és csapata talán elhallgattatná az elfogott férfit, és valaki olyanra terelné a gyanút, aki politikailag komoly ellenfele lehet.