Minden budapesti használhatja a Testnevelési Egyetem megújult pályáit

Új otthont kapott a Testnevelési Egyetem – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: aki valaha járt a régi TE-pályák környékén, tudja, régóta időszerűvé vált a felújításuk.
Most viszont valódi, 21. századi sportközpont jött létre – atlétikapályával, modern sportcsarnokkal, teniszpályákkal, futballpályával és zöld közösségi terekkel.
A beruházás a kormány támogatásával, több ütemben, közel ötvenmilliárd forintból valósult meg – idézte fel a frakcióvezető. A létesítményt nemcsak az egyetemisták, hanem minden budapesti igénybe veheti, aki hisz a mozgás, az egészség és a közösség erejében.
Ez a campus a jövőről szól: fiatalokról, akik itt tanulnak, edzenek, küzdenek – és egyszer majd ők viszik tovább a magyar sport lángját
– emelte ki Szentkirályi Alexandra.