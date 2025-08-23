egyetemistaSzentkirályi AlexandraegyetemteniszpályaTestnevelési Egyetemen

Minden budapesti használhatja a Testnevelési Egyetem megújult pályáit

Méltatta a sportközpontot Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 11:43
Borítókép: A Testnevelési Egyetem (TE) központi épülete (Fotó: MTI /Mohai Balázs)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új otthont kapott a Testnevelési Egyetem – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Új sportközpont jött létre a Testnevelési Egyetemen. Forrás: Facebook

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: aki valaha járt a régi TE-pályák környékén, tudja, régóta időszerűvé vált a felújításuk.

Most viszont valódi, 21. századi sportközpont jött létre – atlétikapályával, modern sportcsarnokkal, teniszpályákkal, futballpályával és zöld közösségi terekkel.

A beruházás a kormány támogatásával, több ütemben, közel ötvenmilliárd forintból valósult meg – idézte fel a frakcióvezető. A létesítményt nemcsak az egyetemisták, hanem minden budapesti igénybe veheti, aki hisz a mozgás, az egészség és a közösség erejében.

Ez a campus a jövőről szól: fiatalokról, akik itt tanulnak, edzenek, küzdenek – és egyszer majd ők viszik tovább a magyar sport lángját

– emelte ki Szentkirályi Alexandra.

 

 

Borítókép: A Testnevelési Egyetem központi épülete (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu