Ruszin-Szendi RomuluszfegyverMagyar Péter

Teljes az őrület, óriási fordulatot vett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya

Újabb fordulatot vett a Ruszin-Szendi Romulusz nevéhez kötődő fegyverviselési ügy: Kocsis Máté szerint megszüntették az eljárást, mert az érintettek a rendőrségen már nem ismerték el a korábbi nyilatkozataikat. A frakcióvezető állítása szerint az ügy azonban nem zárult le végleg, Budai Gyula panaszt készül benyújtani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:30
Megszüntették azt az eljárást, amely Ruszin-Szendi Romulusz korábbi fegyverviselési ügyében indult – erről Kocsis Máté a közösségi oldalán számolt be. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Forrás: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: tavaly nagy visszhangot váltott ki, amikor Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon is éles lőfegyvert viselt

Talán még a tiszások is emlékeznek arra, hogy tavaly a szépészetileg zsírleszívott és Ukrajnát éltető extábornok éles lőfegyverrel tartott több lakossági fórumot.

A történteket akkor maga Ruszin-Szendi, valamint Magyar Péter is elismerte, ám a sajtó egy része – Kocsis állítása szerint – igyekezett bagatellizálni az ügyet.

A politikus emlékeztetett arra, hogy Szily László, a 444.hu újságírója azt írta: nem fegyver volt látható, hanem csupán 

ráncot vetett Romulusz dzsekije.

 Az eset után Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, mivel álláspontja szerint a fegyverviselés jogszabályba ütközhetett. Az eljárást azonban időközben megszüntették. Kocsis Máté szerint ennek oka az lehet, hogy az érintettek a rendőrségen már nem ismerték el a fegyverviselés tényét, noha korábban nyilvánosan beszéltek róla.

Amit korábban nyilvánosan bevallottak, azt a rendőrségen már letagadták

– fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis Máté közlése szerint Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így az ügy tovább folytatódhat. A frakcióvezető egyúttal azt is szóvá tette, hogy állítása szerint a baloldali sajtó előbb értesült az eljárás lezárásáról, mint maga a feljelentő.

Az már csak hab a tortán, hogy a baloldali propaganda előbb kapott tájékoztatást, mint az, aki a feljelentést tette

 – írta.

 

Magyar Péter elismerte: fegyver volt Ruszin-Szendi fórumán

Ruszin-Szendi Romulusz korábban elismerte a közösségi oldalán, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon. Nem sokkal később Magyar Péter is beismerte, hogy a Tisza tanácsadójánál fegyver volt – hangzott el tavaly szeptemberében az M1 Híradójában

Fotó: MW

Van engedélye, fegyvertartási és viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban, volt nála egy fegyver

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romuluszról Magyar Péter egy lakossági fórumon. A Tisza Párt elnöke ezzel hosszas találgatások végére tett pontot.

Orbán Viktor akkor a Facebook-oldalán a hírre reagálva ezt írta: „35 éve vagyok parlamenti képviselő, de nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere.”

Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!

– hangsúlyozta a bejegyzésében a miniszterelnök.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya (Forrás: Képernyőfotó)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

