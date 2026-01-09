Teljes az őrület, óriási fordulatot vett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya

Megszüntették azt az eljárást, amely Ruszin-Szendi Romulusz korábbi fegyverviselési ügyében indult – erről Kocsis Máté a közösségi oldalán számolt be. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el azt, amit korábban nyilvánosan bevallottak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Forrás: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: tavaly nagy visszhangot váltott ki, amikor Ruszin-Szendi Romulusz több lakossági fórumon is éles lőfegyvert viselt.

Talán még a tiszások is emlékeznek arra, hogy tavaly a szépészetileg zsírleszívott és Ukrajnát éltető extábornok éles lőfegyverrel tartott több lakossági fórumot.

A történteket akkor maga Ruszin-Szendi, valamint Magyar Péter is elismerte, ám a sajtó egy része – Kocsis állítása szerint – igyekezett bagatellizálni az ügyet.

A politikus emlékeztetett arra, hogy Szily László, a 444.hu újságírója azt írta: nem fegyver volt látható, hanem csupán

ráncot vetett Romulusz dzsekije.

Az eset után Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, mivel álláspontja szerint a fegyverviselés jogszabályba ütközhetett. Az eljárást azonban időközben megszüntették. Kocsis Máté szerint ennek oka az lehet, hogy az érintettek a rendőrségen már nem ismerték el a fegyverviselés tényét, noha korábban nyilvánosan beszéltek róla.

Amit korábban nyilvánosan bevallottak, azt a rendőrségen már letagadták

– fogalmazott a frakcióvezető.

Kocsis Máté közlése szerint Budai Gyula panaszt nyújt be az eljárás megszüntetése miatt, így az ügy tovább folytatódhat. A frakcióvezető egyúttal azt is szóvá tette, hogy állítása szerint a baloldali sajtó előbb értesült az eljárás lezárásáról, mint maga a feljelentő.

Az már csak hab a tortán, hogy a baloldali propaganda előbb kapott tájékoztatást, mint az, aki a feljelentést tette

– írta.

Magyar Péter elismerte: fegyver volt Ruszin-Szendi fórumán

Ruszin-Szendi Romulusz korábban elismerte a közösségi oldalán, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon. Nem sokkal később Magyar Péter is beismerte, hogy a Tisza tanácsadójánál fegyver volt – hangzott el tavaly szeptemberében az M1 Híradójában.