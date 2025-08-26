A legfőbb ügyész elé került a tiszás zsírleszívó tábornok ügye

Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető zsírleszívás ügyében fordult a Nagy Gábor legfőbb ügyészhez Budai Gyula, aki arra volt kíváncsi,

az általa tett feljelentés kapcsán a nyomozás jelenleg milyen szakaszban tart, valamint van-e már gyanúsítottja az ügynek.

A fideszes országgyűlési képviselő a Kövér László házelnöknek címzett levelében tette fel a kérdését a legfőbb ügyésznek, és úgy fogalmazott, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárást folytat a volt vezérkari főnök egészségügyi beavatkozásának finanszírozásával kapcsolatban.

– Ruszin-Szendi Romulusz ellen szolgálati visszaélés bűncselekménye miatt tettem feljelentést a Központi Nyomozó főügyészségen – emlékeztetett Budai Gyula, hozzátéve, a költségek megtérítése végett írásbeli kérdéssel fordult a Belügyminisztériumhoz, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz, mint korábbi fenntartóhoz, és azt a tájékoztatást kapta, hogy augusztus 15-ig

az összeget nem fizették vissza.

– Mindezek alapján kérdezem a legfőbb ügyészt, hogy az általam tett feljelentés kapcsán a nyomozás jelenleg milyen szakaszban tart, valamint van-e már gyanúsítottja az ügynek – írta a kormánypárti képviselő.

Mint ismert, a volt vezérkari főnök tb-kártyára rendelt magának zsírleszívást, ami

nagy vitát váltott ki az orvosok körében, hiszen nem egészségi indokok, hanem kizárólag a tábornok hiúsága miatt kellett eltávolítani róla, a szakszerű megfogalmazás szerint „nagy mennyiségű zsírt”.

A vitát az váltotta ki, hogy ilyesfajta beavatkozást plasztikai sebészek végeznek magánklinikákon, a jelenlegi árlisták alapján átlagosan hat-hétszázezer forintért. A közgyógyellátás keretében, tb-kártyára ilyesfajta szépészeti, kizárólag a páciens hiúságát kielégítő műtéteket nem végeznek.

A volt vezérkari főnök zsírleszívási botránya az ügyészség asztalára került, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentést készített Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy

a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával,

amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek mintegy 1,2 millió forintos költségét nem fizette meg, hanem azt a kórház állta.

A Kehi azt javasolta a Belügyminisztériumnak, hogy a beavatkozások árát utólag fizettessék vissza Ruszin-Szendivel,

aki egyébként a botrány kipattanása után tagadta, hogy a társadalombiztosítás terhére bármilyen plasztikai műtétet végeztetett volna.