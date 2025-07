Itt van minden, amit a tokatábornok zsírleszívási ügyéről tudni lehet

Még 2013-ban írtuk meg, hogy a zsírleszívás futótűzként terjed, és – legalábbis a világ nagy részén – fiatalok csináltatják a jobb kinézet kedvéért, meg azért, hogy talán úgy jobb állást kaphatnak. Akkor még senki sem sejtette, hogy a Magyar Honvédség későbbi vezérkari főnöke is barátja az eljárásnak. Most azt nézzük meg, hogy hogyan „dagadt” hatalmasra Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos botránya.

Márciusban jött a hír, hogy eltűnt a zsír

Március közepén jött a hír, hogy zsírleszívást rendelt magának tb-kártyára Magyar Péter bizalmasa. Ruszin-Szendi Romulusz, akárcsak a csaknem egymilliárdos villája esetében, itt is

visszautasíthatatlan kérésként

fogalmazta meg igényeit a katonaorvosoknak.

Zsebbe kell nyúlni. Fotó: MN



A szokatlan igény nagy vitát váltott ki az orvosok körében, hiszen nem egészségügyi indokok, hanem kizárólag a tábornok hiúsága miatt kellett eltávolítani róla, a szakszerű megfogalmazás szerint „nagy mennyiségű zsírt”.

Több százezer az ára

A vitát az váltotta ki, hogy ilyesfajta beavatkozást plasztikai sebészek végeznek magánklinikákon,

a jelenlegi árlisták alapján átlagosan 6-700 ezer forintért.

A közgyógyellátás keretében, tb-kártyára ilyesfajta szépészeti, kizárólag a páciens hiúságát kielégítő műtéteket nem végeznek.

Alig egy nap múlva kiderült, hogy tokaplasztikát is végezhettek tb-kártyára Ruszin-Szendi Romuluszon. A Borsonline képeket is közölt, amiken látványos a különbség.

Itt még pocakos volt a tábornok. Fotó: Borsonline



A két képet összevetve a Bors szakértői valószínűsítik, hogy nemcsak a hasi és deréktáji zsír leszívására került sor, hanem egy külön műtét keretében elvégzett tokazsírleszívásra is. A két kép között eltelt néhány hét alatt Ruszin-Szendi tábornok nyaka is jelentősen megfogyatkozott.

Mindez azért lehet fontos, mert a két testtájékon történt szépészeti műtét egy időben történhetett. Ugyanakkor a két műtét meg is duplázhatta a társadalombiztosítás terhére – minden bizonnyal – jogsértő módon elszámolt költségeket, amelyek így jóval meghaladhatták az egymillió forintot.

Itt már vékonyabb. Fotó: Borsonline



A Bors által megkérdezett szakértők szerint csak rendkívül indokolt esetekben lehet elszámolni ilyesfajta szépészeti, plasztikai műtéteteket a társadalombiztosítás terhére. Ilyenek például a veleszületett kopaszság, a súlyos aszimmetria az arcon vagy a mellek esetében, vagy a pácienst már járásában akadályozó úgynevezett lelógó kötényhas esetében.

Mivel ezek Ruszin-Szendi tábornok esetében nyilvánvalóan nem fordultak elő, így jó eséllyel felmerülhet a tb-csalás gyanúja.



A tokaügyre reagált Gulyás Gergely is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy Kormányinfón azt mondta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye méltatlan a katonasághoz és méltatlan egy tábornokhoz is. A Hír TV pedig azt derítette ki, hogy akár kétmillió forintba is kerülhetett Ruszin-Szendi Romulusz tb-kártyára elszámoltatott zsírleszívása. Bár a volt vezérkari főnök szerint a beavatkozás magánügy, a zsírleszívás tényét nem tagadta. A Híradó által megkérdezett plasztikai sebész szerint kisebb mennyiségű zsírleszívás esetén esztétikai beavatkozásról van szó.

A társadalombiztosítás pedig csak kivételes esetekben finanszírozza az ilyen műtéteket – hangsúlyozta Kárász Tamás. Közben pedig Gulyás Gergely miniszter tájékoztatása szerint

a kormány Kehi-vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Az ügy végül odáig jutott, hogy már az ügyészség asztalán van a volt vezérkari főnök zsírleszívási botránya. A napokban elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy

a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával,

amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek mintegy 1,2 millió forintos költségét nem fizette meg, hanem azt a kórház állta.

Magánkórház felszerelése kellett

Ráadásul egy magánkórház felszerelését vették igénybe a zsírleszívásához. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése megállapította azt is, hogy

a Honvédkórház nem is rendelkezett megfelelő eszközzel az egykori vezérkari főnökön végrehajtott szépészeti beavatkozáshoz.



A problémát úgy hidalták át, hogy egy magánintézményből „vették kölcsön” a berendezést. A jelentés szerint az említett intézmény ugyanaz a magánkórház, ahol a műtétet végző orvos plasztikai sebészként praktizál, és az eszköz „kipróbálásra történő átvételét” is ő javasolta.

Magyar Péter kegyeltje a tábornok Fotó: Havran Zoltán

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal hétfői jelentése arra is kitért, hogy nem akarták, hogy kiderüljön Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása. Ahogy az a jelentésben is olvasható, a Honvédkórház főigazgatójának nyilatkozata szerint

a beavatkozás a kórház betegnyilvántartó rendszerén belül egy úgynevezett VIPGuard rendszerbe került rögzítésre, amely titkosított adatként kezeli és tárolja az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatokat,

illetve az érintett személy taj-számát annak érdekében maszkolja, hogy az egészségügyi beavatkozást ne lehessen beazonosítani.

A Kehi-jelentés szerint Ruszin-Szendi vezérkari főnökként szolgálati visszaélést követhetett el azzal, hogy közpénzen végeztetett el magán kozmetikai műtéteket egy olyan intézményben, amely a szolgálati alárendeltségében állt.

A Kehi azt javasolta a Belügyminisztériumnak, hogy a beavatkozások árát utólag fizettessék vissza Ruszin-Szendivel,

aki egyébként a botrány kipattanása után tagadta, hogy a társadalombiztosítás terhére bármilyen plasztikai műtétet végeztetett volna.