A nagy erejű orosz támadásról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje a Telegramon számolt be.
Oroszország Iszkander rakétákkal és csaknem száz drónnal mért csapást Ukrajnára + videó
Az éjszaka folyamán, augusztus 14-én este fél nyolctól egészen a hajnali órákig az orosz haderő újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen. A művelet során két Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát, valamint 97 darab, iráni gyártmányú Shahed kamikaze drónt és különféle drónutánzatokat vetettek be.
Támadások Ukrajna ellen
Az oroszok a rakétákat Voronyezs és Brjanszk megyékből lőtték ki, míg a drónok Kurszk, Orel, Brjanszk, a krasznodari Primoszkó-Ahtarszk, valamint a szmolenszki Satálovo térségéből érkeztek.
A Shahed drónok főként Harkiv, Szumi, Donyeck és Csernyihiv megyék frontközeli területeit támadták, míg a ballisztikus rakéták célpontjai Harkiv és Csernyihiv régiók voltak, írta meg az Origó.
Az ukrán légvédelem eredményes volt
A támadás visszaverésében ukrán vadászgépek, rádióelektronikai harcrendszerek, drónelhárító egységek, valamint mobil tűzcsoportok vettek részt.
Előzetes adatok szerint augusztus 15-én reggel nyolc óráig a légvédelem 63 Shahed drónt vagy drónutánzatot semmisített meg vagy tett működésképtelenné az ország északi és keleti részein.
Ennek ellenére két rakéta és 34 drón elérte célját, összesen 13 helyszínen történt becsapódás.
Egy nappal korábban, augusztus 14-én az orosz erők 21 támadást hajtottak végre a Donyeck megyében lévő, áttörési zónájukban fekvő városok ellen. A támadások következtében egy civil meghalt, hárman megsérültek.
Borítókép: Iszkander rakéta indítása (Forrás: X)
