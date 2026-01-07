budapestbrüsszeltisza pártOrbán Viktormigráns erőszakfidesz

Budapest a béke szigete Európában

Miközben Nyugat-Európa belerokkan a Brüsszel által erőltetett migrációba, miközben egyre gyakoribbak az antiszemita megmozdulások, és már egy szilvesztert sem lehet megünnepelni, Budapest továbbra is a béke szigete – többek közt erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén. Szomorú tény, hogy a Tisza Párt – noha tagadni próbálja – támogatja a migrációs pakumot, amellyel hazánkat is bevándorlók befogadására kényszerítenék.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:29
Migránsok támadtak a rendőrökre Németország több nagyvárosában szilveszter éjjel (Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA) Forrás: (Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA)
Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, ugyanis itt nincs iszlám radikalizmus – jelentette ki Orbán Vikor a budapesti Fidesz keddi jelöltállító gyűlésén.  

A miniszterelnök közölte, Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa (Forrás: Facebook)

A miniszterelök hangsúlyozta, 

a zsidó családok és közösségek Budapesten vannak a legnagyobb biztonságban egész Európában. 

A kormányfő szavait alátámasztja, hogy Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra. A magyar kormány nemet mondott a migrációs paktumra is, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és az uniós tagállamok közötti szolidaritás biztosítása. 

Migránspaktumot támogat a Tisza

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kormánnyal szemben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett. 

Az EP-szavazáson támogatták a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot, amely Magyarországot 200 millió euróval büntette volna az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében. 

Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségeire. Mindebből nyilvánvaló, hogy a

Tisza Párt teljes egészében elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

 

Egyre erősödő antiszemitizmus

A bevándorlást szorgalmazó brüsszeli politika egyik lesújtó eredménye az egyre növekvő antiszemitizmus, megszaporodtak a kifejezetten zsidó közösségek elleni merényletek.  Legutóbb, pár napja Andreas Büttner, a német antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős állambiztos fészerét gyújtották fel Németországban. De egész Nyugat-Európában évek óta terjed a zsidóellenesség, 

a nagyobb városokban szinte állandóak az iszlám bevándorlók áltak elkövetett antiszemita bűncselekmények, tüntetések, megmozdulások.

Iszlám szilveszter

Végül, de nem utolsósorban érdemes felidézni, hogy már nem telik el úgy év Nyugat-Európában, hogy a szilveszteréjszaka ne az elszabadult erőszakról szóljon, amelynek középpontjában a sikertelen migrációs politika áll. 

Európa a káosz színterévé vált szilveszteréjjel Fotó: AFP

Európa több nagyvárosában migránscsoportok zavargásai, gyújtogatások és a rendfenntartók elleni támadások tartották rettegésben a helyi lakosságot 2025 utolsó napján is. Miként arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Brüsszeltől Amszterdamon és Strasbourgon át Berlinig, a francia peremkerületektől az olasz városokig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött: 

gyújtogatások, zavargások, mentők elleni támadások, miközben a rend gyakorlatilag egész városrészekben megszűnt, és az irányítást olyan csoportok vették át, amelyek döntően muszlim migránsokból álltak.

Borítókép: Migránsok támadtak a rendőrökre Németország több nagyvárosában szilveszteréjjel (Fotó: DPA/ SEBASTIAN WILLNOW)


