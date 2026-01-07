Budapest a béke szigete Európában

Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, ugyanis itt nincs iszlám radikalizmus – jelentette ki Orbán Vikor a budapesti Fidesz keddi jelöltállító gyűlésén.

A miniszterelnök közölte, Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa (Forrás: Facebook)

A miniszterelök hangsúlyozta,

a zsidó családok és közösségek Budapesten vannak a legnagyobb biztonságban egész Európában.

A kormányfő szavait alátámasztja, hogy Magyarország tíz éve védi az uniós határokat, több mint 800 milliárd forintot költve erre a célra. A magyar kormány nemet mondott a migrációs paktumra is, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és az uniós tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.

Migránspaktumot támogat a Tisza

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kormánnyal szemben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői többször kiálltak a Magyarország érdekeivel ellentétes migrációs paktum mellett.

Az EP-szavazáson támogatták a menekültügyi, migrációs és integrációs alap 25 millió eurós növelését, valamint azt a javaslatot, amely Magyarországot 200 millió euróval büntette volna az Európai Bíróság döntése alapján a menedékkérői jogok ügyében.

Ugyanakkor elutasították a javaslatot, amely kétmilliárd eurós támogatást biztosított volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségeire. Mindebből nyilvánvaló, hogy a

Tisza Párt teljes egészében elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

Egyre erősödő antiszemitizmus

A bevándorlást szorgalmazó brüsszeli politika egyik lesújtó eredménye az egyre növekvő antiszemitizmus, megszaporodtak a kifejezetten zsidó közösségek elleni merényletek. Legutóbb, pár napja Andreas Büttner, a német antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős állambiztos fészerét gyújtották fel Németországban. De egész Nyugat-Európában évek óta terjed a zsidóellenesség,

a nagyobb városokban szinte állandóak az iszlám bevándorlók áltak elkövetett antiszemita bűncselekmények, tüntetések, megmozdulások.

Iszlám szilveszter

Végül, de nem utolsósorban érdemes felidézni, hogy már nem telik el úgy év Nyugat-Európában, hogy a szilveszteréjszaka ne az elszabadult erőszakról szóljon, amelynek középpontjában a sikertelen migrációs politika áll.